اسماء ممثلين مسلسل اسمعني واعمارهم، تميز مسلسل اسمعني بالشهرة الكبيرة وهو من احد أفضل المسلسلات التركية هذا العام، حيث حظي المسلسل بدعم كبير من المتابعين حول العالم، تتنوع الافلام والمسلسلات التركية في تركيبة اخراجها فمنها الرومانسية والدرامية ومسلسلاتن الاكشن، كما وتحظى هذه المسلسلات بدعم كبير من المتابعين حول العالم كله، كما وأثر مسلسل اسمعني تأثيرًا كبيرا في الناس حول العالم، حيث حظى على اعجاب الكثير من المتابعين والمتشوقين للمسلسلات التركية.

اسماء ممثلين مسلسل اسمعني واعمارهم

تنوعت الشخصيات والمشاهد في هذا المسلسل تنوع أدى الى اداء جميل في تنسيق المسلسل واظهاره بهذا الجمال وهذا السبب يعود الى وجود عدد كبير من الشخصيات الفنية ومنها

فكرت (دورول بازان)

(دورول بازان) رضا (مراد دالتابان )

(مراد دالتابان ) سونا (يليز أكايا )

(يليز أكايا ) خليل ( ايتاك اوسون)

( ايتاك اوسون) سليمان ( ألبير أتاك)

( ألبير أتاك) نيسي ( فريدة شتين)

( فريدة شتين) سيدات كاراجا (بدير بدير )

(بدير بدير ) سلجوق (حمدي ألب )

(حمدي ألب ) أوزان يلماز (أوتكو كوسكون)

(أوتكو كوسكون) بكير (طه بورا القوجة )

(طه بورا القوجة ) هاتيس (إليف كاكمان )

(إليف كاكمان ) سوكران ( بيديا إنير )

( بيديا إنير ) عزيز جوناي (بوراك جان )

(بوراك جان ) هذال (ملتم أكشول)

(ملتم أكشول) ناز ( ياسمين بيركيش )

( ياسمين بيركيش ) سيدا (سينا جينشتورك )

(سينا جينشتورك ) امينة (ليديا جيمري أوزسيشمان)

(ليديا جيمري أوزسيشمان) إيس ( ديلارا سومبل )

( ديلارا سومبل ) سينجوز ( عزة يوكسك )

( عزة يوكسك ) دغان ( إبراهيم يلدز )

( إبراهيم يلدز ) كانات جوناي ( كانر توبكو)

( كانر توبكو) أكيم جوليوز (رابيا سويتورك)

(رابيا سويتورك) عائشة (جوكتشي غونيس دوغروسوز)

(جوكتشي غونيس دوغروسوز) سليم بندر (بيرك هاكمان)

(بيرك هاكمان) باهار (ايجه كوكينلي)

(ايجه كوكينلي) ميليسا (سمية أيدوغان)

(سمية أيدوغان) ليلى (هيلين كانديمير)

متى تم اصدار مسلسل اسمعني

تم اصدار مسلسل اسمعني لهذا العام 2022م، هذا وقد تم اصدار المسلسل ضمن سلسلة رائعة من الحلقات المشوقة والتي جعلت من هذا المسلسل محظ انظار الكثيرين من المسلسلات التركية، اشتهر المسلسل بشكل واسع في الآونة الأخيرة لما بدأت فيه من اثارة في الحلقات وجودة الإخراج التي أعطت المسلسل رونقًا في الأداء، وكان لوجود عدد من الممثلين الرائعين الأثر البارز في شهرة هذا المسلسل.

لقد كان لدور المسلسل الاثر الكبير والبارز في احياء الطابع الجديد للمسلسلات التركية التي كانت ترتكز في عملها على القصص الرومانسية المجردة وما يدور من احداث بين البطل وعشيقته أو البطلة وعشيقها، ولخص مسلسل اسمعني الفكرة المرجوة من المسلسل وهي الحالة الاجتماعية ومعالجتها بالطرق الحديثة.