اسمه هادي مطر.. طاعن سلمان رشدي وما هي دوافعه، تعرفت الشرطة الأمريكية على المهاجم في حادث طعن السيد سليمان رشدي، على أن الطاعن هو هادي مطر ويبلغ من العمر أربعة وعشرين عاما من فيرفيلد من نيوجيرزي، وإلى الآن لم تتضح دوافعه في القتل، حيث ان مصادر قد أشارت بأن التحقيقات الأولية التي تمت أشارت إلى أن مهاجم السيد سلمان رشدي قد سبق له أن نشر مواد تدعم النظام الإيراني، حيث أثناء الحادثة فإن عددا من الأشخاص قد لحقو إلى المنصة، وثبتو الطاعن والقو به ارضا قبل أن يعتقله عناصر الامن، حيث هرع إلى الملعون سلمان رشدي طبيبا كان موجودا بين الحاضرين، حيث انه قد قام بإجراء الاسعافات الأولية له قبل وصول رجال الاسعاف

اسمه هادي مطر.. طاعن سلمان رشدي وما هي دوافعه ويكيبيديا

قال السيد استاذ العلوم السياسية كارل ليفان حيث انه قد كان موجودا في القاعة وقتها إلى وكالة فرانس برس عبر اتصال هاتفي، أنه قد هرع رجل إلى المنصة التي كان السيد سلمان رشدي جالسا فيها، حيث انه قد طعنه بعنف لعدة مرات، حيث ان الشاهد قد روى ان المهاجم قد حاول قتل سلمان رشدي واعتقل عنصر مكلف ضبط الأمن المشتبه به، فيما انه قد تعرض محاور رشدي لإصابه في الرأس، وحيث انه قد أظهرت تسجيلات فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصا يسرعون لنجدة الكاتب بعد تعرضه للاعتداء.

اسمه هادي مطر.. طاعن سلمان رشدي وما هي دوافعه

أشارت الشرطة إلى أن رشدي قد تعرض للطعن في رقبته وفي بطنه، بحيث ان الشرطة لم تقدم اي تفاصيل تتعلق بحالة الضحية بحيث انها قد اكتفت بالقول بأنه قد خضع إلى عملية جراحية، وحيث انه قد نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن وكيله اندرو ويلي أن الأنباء ليست جيدة، وإنه من المحتمل أن السيد سلمان رشدي قد يفقد إحدى عينيه، وأن أعصاب ذراعه قد قطعت وان كبده قد تعرضت للتلف بسبب الطعن، تم نقل سلمان رشدي إلى أقرب مستشفى بالمروحية حيث انه قد خضع هناك إلى عماسمه هادي مطر.. طاعن سلمان رشدي وما هي دوافعهاسمه هادي مطر.. طاعن سلمان رشدي وما هي دوافعهاسمه هادي مطر.. طاعن سلمان رشدي وما هي دواف