اسم البنك الأهلي الجديد بالانجليزي ، لقد تسائل العديد من الأشخاص ممن لا يعرفون بإيجاد اللغة الانجليزية حول التعرف على التغييرات التي حدثت في البنك ، ولكن حول الهوية الخاصة بالمملكة العربية السعودية أيضًا، و التي تنوي الدولة على امكانية الدخول فيها عبر جميع المعاملات التي تتعلق بالتجارة والمصرفية داخل المملكة وخارجها، وقدم أول وأكبر بنوك المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط لهذا القرار ، تابعوا معنا .

الاسم الجديد للبنك الوطني

في 1 أبريل 2022 م، أعلن البنك الوطني السعودي عن تغيير اسمه إلى “البنك الوطني السعودي”. جاء هذا القرار بعد اندماج البنك مع مجموعة “سامبا” المالية. على الاسم الجديد للبنك وتحت إشراف البنك المركزي السعودي ومنذ ذلك الحين تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتغيير اسم البنك في جميع التعاملات مع العملاء وعلى جميع صفحات البنك على مواقع التواصل الاجتماعي. المنصات الإعلامية وكل ما يتعلق بها.

اسم البنك الاهلي الجديد بالانجليزية

اسم البنك الوطني الجديد باللغة الإنجليزية هو “البنك الوطني السعودي“، واختصاره هو الأحرف الأولى من كل كلمة من اسم البنك الوطني السويسري. أما الاسم القديم للبنك فهو البنك الأهلي التجاري، وباللغة الإنجليزية كان البنك الأهلي التجاري، ومختصره البنك الأهلي التجاري، ولكن الاسم والاختصار الجديد أصبح المنفذ الوحيد للبنك منذ 1 أبريل من العام الجاري. العام الماضي.

شعار البنك الوطني السعودي الجديد

مع تغيير الاسم، هناك حاجة لتغيير هوية وشعار البنك ؛ وتماشيًا مع المستجدات فيه، وبناءً عليه أطلق هوية “معًا نصنع غدًا”. جاءت هذه العبارة في صميم أهداف البنك الجديدة في تطوير المعاملات المصرفية وتحقيق أقصى فائدة للعملاء والبنك والدولة. إحداث تغيير في السوق المصرفي السعودي. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول هوية وشعار البنك وتنزيلها عبر الرابط “”. أما بالنسبة لصورة الشعار فنقدمها كالتالي

لماذا تم تغيير اسم البنك الأهلي التجاري

جاء التغيير تعبيرا عن التغييرات الجديدة التي حدثت نتيجة الاتحاد مع مجموعة سامبا المالية. كانت أهداف عملية الاندماج على النحو التالي

إنشاء كيان مصرفي جديد يلبي احتياجات رؤية المملكة 2030، خاصة وأن البنك الأهلي يمثل واجهة للبنوك في الشرق الأوسط.

تعزيز الملكية العقارية من خلال إدخال خاصية ملكية المنازل في محفظة البنك.

دعم وتطوير توسع الشركات السعودية على المستويين المحلي والعالمي. مما يساعد على تعزيز التدفق المالي بالعملة الصعبة من والى المملكة.

يهدف الاندماج إلى جعل أكبر ممول لنمو القطاعات الحيوية في الدولة.

مراعاة احتياجات العملاء المتزايدة في ظل التطورات الحديثة على المستوى المحلي.

تعزيز قيمة البنوك السعودية ورواد الأعمال.

رفع مستوى إيراد البنك وزيادة الأرباح والمكاسب.

تحسين مستوى خدمة العملاء والخدمات المصرفية الإلكترونية للعملاء.

جوائز البنك الوطني السعودي

البنك الوطني السعودي هو بنك يثق به الجميع، وقد اكتسب هذه الثقة من قبل البنك على مدى سنوات عديدة من العمل الجاد، مما أكسبه مجموعة واسعة من الجوائز والألقاب، منها

أفضل بنك في تقديم الخدمات المصرفية.

أفضل بنك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

أفضل بنك للتحويلات السريعة.

أفضل موقع مصرفي متكامل.

أفضل ممول عقاري.

أفضل الأسعار (STP).

جوائز 2022 م أفضل بنك في المدفوعات والتحصيلات في الشرق الأوسط، ومن بين أفضل 100 بنك في العالم، وأول بنك في الملاءة المالية في الشرق الأوسط، وأخيراً أفضل بنك للأفراد.

لمعرفة المزيد عن جوائز البنك وائتماناته وألقابه التي حصل عليها خلال العام الحالي والأعوام السابقة، يمكن القيام بذلك من خلال الرابط “”.

تطبيق البنك الوطني السعودي

لم تعد العمليات الحيوية لعميل البنك الوطني السعودي تتطلب حضورًا مباشرًا كما كان من قبل ؛ ومع ذلك، من خلال تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالبنك، يمكن إجراء جميع المعاملات المالية في دقائق، ويمكن تنزيل تطبيق SNB AlAhli Mobile لنظام Android من خلال الرابط “”، أما بالنسبة لتنزيل التطبيق على iPhone و IOS، فيمكن القيام بذلك ” “.

الاتصال بالبنك الأهلي السعودي

يعتبر اسم وشعار البنك الوطني السعودي ضروريين في تقديم الخطابات الرسمية والمهنية الموجهة للبنك. ومع ذلك، في حالة العميل العادي للبنك، هناك مجموعة من طرق الاتصال التي لا تتطلب النغمة والشعار الرسمي، وهي

خدمة عملاء البنك +966920001000.

رقم الشكاوي من داخل المملكة 8001160131.

رقم الشكاوي من خارج المملكة 966126279666+.

البريد الإلكتروني لخدمة العملاء.

البريد الإلكتروني للشكاوى.

تويتر البنك الأهلي السعودي يمكن الوصول إليه “”.

Facebook يمكن زيارة البنك الوطني السعودي “”.

يمكن الوصول إلى إنستغرام الخاص بالبنك الوطني السعودي “”.

رابط موقع البنك الوطني السعودي.

و في الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف اسم البنك الأهلي الجديد بالانجليزي ، و وسائل الاتصال بالبنك الأهلي السعودي ، جوائز البنك الوطني السعودي ، و لماذا تم تغيير اسم البنك الأهلي التجاري ، و شعار البنك الوطني السعودي الجديد .