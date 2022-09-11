اسم زوجة سعد المجرد الجديدة ، تصدرت اسم الفنان سعد المجرد منصات التواصل الاجتماعي بحثاً عن المعلومات الي تتعلق بحياته الخاصة ، وبالأخص التعرف على المعلومات المتعلق بزوجته الجديدة والتي أعلن الفنان المغربي سعد لمجرد عبر منصة الانستقرام على حسابه الشخصي خبر زواجه من فتاة من خارج الوسط الفني، وانتشر الخبر على نطاق واسع بين مستخدمي الإنترنت الراغبين في معرفة كل التفاصيل عنها ، تابعوا معنا .

من هو سعد لمجرد على ويكيبيديا

سعد لمجرد فنان ومغني مغربي من مواليد المغرب من العربي ووالدته الفنانة نزهة ركركي. يعتبر سعد لمجرد من أشهر النجوم في الوطن العربي. شارك في إنتاج العديد من الأغاني والألبومات الناجحة خلال مسيرته الفنية. ستار، الذي استحق فيه المركز الثاني، لينطلق ليغني ويغني أغانيه الخاصة، والتي كانت ناجحة جدًا في ذلك الوقت.

سيرة سعد لمجرد

تتضمن سيرة سعد لمجرد المعلومات التالية

الاسم الحقيقي سعد البشير عبده المجرد.

الاسم الانكليزي سعد المجرد.

الاسم الفني سعد لمجرد.

اسم الأب البشير عبده.

اسم الأم نزهة ركركي.

لقب معروف السيد خوليو العرب أمير البوب ​​المغربي.

تاريخ الميلاد من مواليد 7 أبريل 1985 م.

مكان الميلاد مواليد الرباط بالمملكة المغربية.

العمر 37 سنة.

الجنسية يحمل الجنسية المغربية.

الدين والمعتقد يعتنق الدين الإسلامي.

اللغة الأم العربية.

اللغات الثانوية الفرنسية والإنجليزية واللهجة المغربية.

الحالة العائلية متزوج.

عدد الاطفال لا يوجد.

المهنة مطربة وكاتبة ومنتج.

سنوات النشاط منذ عام 2007 م حتى الوقت الحاضر.

اسم زوجة سعد لمجرد الجديد

اسم زوجة سعد لمجرد هو غيث العلاقي، حيث أعلن المطرب والفنان سعد المجرد عبر حسابه على إنستجرام خبر زواجه وزواجه من الآنسة غيث العلاقي. تلك الشائعات كانت تطاردهم من قبل لكن الفنان سعد لمجرد نفى أي خبر يشير إلى الارتباط.

من هي غيث العلاقي زوجة سعد المجرد

ولم تذكر أي معلومات دقيقة عن شخصية زوجة سعد لمجرد الجديدة، غيث العلاقي، حيث كانت معروفة دائمًا بأنها صديقة سعد لمجرد، حيث تربطها علاقة وثيقة بالعائلة بأكملها. يذكر أن سعد لمجرد الدائم في أزماته، وذكرت بعض المصادر أنها تمتلك العديد من الفنادق الضخمة في المغرب العربي وتعتبر سيدة أعمال ناجحة.

سعد لمجرد حسابات رسمية

يمكنكم متابعة الحساب الرسمي لسعد لمجرد على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال النقاط التالية

حساب Instagram الحساب الرسمي “” متابع.

حساب تويتر تسجيل الدخول إلى الحساب الرسمي ““.

حساب Facebook راجع الحساب الشخصي “”.

اسم زوجة سعد المجرد الجديدة ، يعتبر من الفنانين الذين حظيوا بشعبية كبيرة داخل المجتمع العربي وهو يرجع الى الأصول المغربية ، يعتبر من النجوم العربية الأكثر ظهوراً ومتابعاً ، وياتي الاسم الخاص بزوجته هو غيث العلاقي والتي كانت تربطتها علاقة قوية .