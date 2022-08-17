اسم زوجة سيف علي خان الاولى ، دائماً ما يتم البحث حول الشخصيات التي عملت في مجال التمثيل والفن ، وترجع تلم التسائلات الى قيام الفنان او الممثل بأدواره بشكل نال اعجاب المتابعين مما يدفع بهم الى جمع المعلومات التي تتعلق بحياته وشخصيته ، ومن تلك الشخصيات التي عرفت شهرتها في عالم التمثيل الفنان سيف علي خان من أشهر الممثلين في العالم ، صاحب الجنسية الهندية ، قدمت العديد من الأفلام الناجحة على مستوى العالم ، تابعوا معنا .

من هو سيف علي خان على ويكيبيديا

سيف علي خان ممثل هندي، اسمه الحقيقي ساجد علي خان، ولد في نيودلهي، الهند عام 1970. حيث زادت شهرته بسبب نجاح أعماله الفنية.

سيرة سيف علي خان

تتضمن سيرة الممثل سيف علي خان ما يلي

الاسم الحقيقي ساجد علي خان.

الاسم الفني سيف علي خان.

تاريخ الميلاد من مواليد 16 أغسطس 1970.

مكان الميلاد نيودلهي، الهند.

الإقامة يعيش في الهند.

الدين والمعتقد يعتنق الدين الإسلامي.

اللغة الأم الهندية.

اللغة الثانوية الإنجليزية.

الجنسية يحمل الجنسية الهندية.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوجة كارينا كابور.

اسم الأبناء سارة وإبراهيم وتيمور وجهانجير.

اسم الاخوين سهى علي خان وصبا علي خان.

اسم الأب منصور علي خان.

المهنة ممثل.

سنوات من النشاط بدأت من عام 1990 حتى الآن.

اسم الزوجة الأولى لسيف علي خان

الزوجة الأولى لسيف علي خان هي الممثلة الهندية أمريتا سينغ. تزوجا عام 1991 بعد قصة حب، وأنجبا طفلين، سارة وإبراهيم. استمر الزواج 15 عامًا، حتى انفصالهما في عام 2004. أمريتا سينغ تنحدر من عائلة ثرية قديمة في الهند، حيث كانت حفيدة المقاول المدني العظيم سوبها. أما بالنسبة لمهنتها سينغ، فقد بدأت كراقصة ثم تحولت إلى التمثيل بدعم من والدتها، وقدمت العديد من الأفلام الناجحة بأرباح عالية، مما زاد من شهرتها العالمية.

سيرة أمريتا سينغ

تتضمن سيرة أمريتا سينغ البيانات التالية

الاسم الحقيقي أمريتا سينغ.

الاسم الهندي मृता सिंह.

مكان الميلاد ولدت في البنجاب بالهند.

مكان الإقامة تعيش في الهند.

الجنسية يحمل الجنسية الهندية.

الدين والمعتقد غير معروف.

المؤهل الأكاديمي حاصل على درجة البكالوريوس.

اللغة الأم الهندية.

لغات أخرى الإنجليزية.

الحالة الاجتماعية منفصل.

اسم الزوج السابق سيف علي خان.

عدد الاطفال سارة وابراهيم علي خان.

المهنة ممثلة وفنانة.

سنوات العمل بدأت عام 1980 م.

اسم زوجة سيف علي خان الحالية

زوجة سيف علي خان الحالية هي أشهر ممثلة كارينا كابور. تزوجا في 16 أكتوبر 2012 واستمر زواجهما حتى الآن، وأنجبا طفلين، تيمور علي خان وجهانجير علي خان. تعتبر كارينا كابور من أشهر الممثلات في العالم حيث شاركت في العديد من الأفلام الناجحة منذ بداية مشوارها الفني.

من هم أبناء سيف علي خان

للممثل سيف علي خان أربعة أبناء من زوجته الأولى والثانية وهم على النحو التالي

ابراهيم سيف علي خان.

سارة سيف علي خان.

تيمور سيف علي خان.

جهانجير سيف علي خان.

حسابات سيف علي خان الرسمية

يمكن متابعة الحسابات الرسمية لسيف علي خان من خلال الروابط التالية

حساب Instagram تابع الحساب مباشرة.

حساب تويتر تابع الممثل مباشرة.

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اسم زوجة سيف علي خان الاولى ، عرف الفنان والممثل الهندي سيف علي خان بأحد أشهر الشخصيات التي عملت في مجال التمثيل عبر العالم أجمع ، كما أوضحنا لكم حسابات سيف علي خان الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ، وسيرة زوجته السابقة والحالية .