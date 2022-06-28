اسم شهر ٦ بالميلادي

ما هُو اسم الشهر 6 م بما أن التقويم الغريغوري، أو ما يسمى بالتقويم المسيحي، هُو تقويم سنوي يتكون من 12 شهرًا، ويستخدم هذا التقويم فِيْ بعض الدول العربية وفِيْ معظم الدول الأوروبية، وذلك من خلال م. سنتعرف على التقويم الغريغوري، بالإضافة إلى شهر 6 م. وما اسمها وما اسم الشهر السادس فِيْ هذا التقويم وما هِيْ اهم احداث هذا الشهر.

التقويم الميلادي

التقويم الغريغوري – الغربي – المسيحي – المسيحي هُو التقويم المستخدم مدنيًا فِيْ معظم دول العالم ويسمى هذا التقويم فِيْ معظم البلدان باسم التقويم الغريغوري نسبة إلى بداية احتساب السنوات فِيْه مع ولادة عيسى – عليه السلام – كَمْا يعتقد الراهب الأرميني دنيوس الأصغر.

اسم الشهر 6 م

الشهر السادس فِيْ التقويم الميلادي يسمى يونيو، بينما فِيْ العراق والشام يسمى يونيو، وفِيْ الجزائر وتونس يسمى جوان. جونو، كانت هذه الآلهة زوجة لإله يدعى زيوس، ويبدأ هذا الشهر عندما تصل الشمس إلى برج الجوزاء وينتهِيْ ببداية برج السرطان.

أهم أحداث يونيو حول العالم

ارتبط شهر حزيران بالعديد من الأحداث العالمية المهمة، من أهمها وأبرزها ما يلي

تمكنت قوات السلطان العثماني محمود الثاني من الثورة ضد قوات الإنكشارية.

موجة عنف عنيفة فِيْ الإسكندرية دبرها البريطانيون.

استقلال جمهُورية الصين.

إعلان انتفاضة شبه الجزيرة العربية ضد الدولة العثمانية.

إعلان الحرب من قبل إيطاليا على المملكة المتحدة وفرنسا.

وافق رئيس الولايات المتحدة على قانون المساواة بين الرجل والمرأة.

بدأ تسويق شركة آبل.

اهم احتفالات شهر يونيو عالميا

يتم افتتاح العديد من المهرجانات خلال شهر يونيو، ومن أهم وأبرز هذه المهرجانات العالمية ما يلي

ذكرى الاحتفال بمنتصف الصيف فِيْ السويد.

يتم الاحتفال بعيد الأب فِيْ بلجيكا.

معظم أحداث وأحداث مهرجان زهرة بورتلاند.

يوم البيئة العالمي فِيْ 5 يونيو.

اليوم الرسمي لملكة نيوزيلندا.

اليوم العالمي للطفل فِيْ الولايات المتحدة.

الاحتفال باليوم الوطني للناجين من مرض السرطان فِيْ 7 يونيو.

يوم المعلم فِيْ 7 يونيو.

الاحتفال بيوم التراث الثقافِيْ الصيني فِيْ 13 يونيو.

ترتيب أسماء الشهُور الميلادية

أسماء الشهُور الميلادية كالتالي

مسلسلات الشهر اسم الشهر الميلادي بالعربية اسم الشهر الميلادي بالانجليزية الشهر رقم 1 يناير يناير رقم الشهر 2 شهر فبراير شهر فبراير رقم الشهر 3 يمشي يمشي الشهر رقم 4 أبريل أبريل الشهر رقم 5 شهر مايو مايو رقم الشهر 6 يونيه يونيه رقم الشهر 7 يوليو يوليو رقم الشهر 8 شهر أغسطس أغسطس رقم الشهر 9 سبتمبر سبتمبر الشهر رقم 10 اكتوبر اكتوبر رقم الشهر 11 شهر نوفمبر شهر نوفمبر رقم الشهر 12 ديسمبر ديسمبر

اسماء الشهُور الميلادية بالانجليزية

أسماء الشهُور الميلادية باللغة الإنجليزية بالترتيب كَمْا يلي

الشهر باللغة الإنجليزية اسم الشهر بالعربي اختصار الشهر باللغة الإنجليزية يناير فِيْ شهر يناير يناير. شهر فبراير شهر فبراير فبراير يمشي يمشي تشوه أبريل فِيْ شهر أبريل أبريل مايو شهر مايو ليس لها اختصار يونيه شهر يونيو ليس لها اختصار يوليو شهر يوليو ليس لها اختصار أغسطس فِيْ شهر أغسطس أغسطس. سبتمبر شهر ايلول سبتمبر. اكتوبر شهر اكتوبر أكتوبر شهر نوفمبر شهر نوفمبر نوفمبر. ديسمبر شهر ديسمبر ديسمبر

لذا؛ وصلنا إلى نهاية المقال الخاص باسم شهر 6 ميلادي، والذي تعرفنا من خلاله على شهر يونيو بالإضافة إلى أهم الأحداث العالمية التي حدثت هذا الشهر، بالإضافة إلى معظم الاحتفالات العالمية بشهر يونيو. شهر يونيو.