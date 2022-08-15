اسم قاتل الطفلة السورية جوى استانبولي ، قد أثار اهتمام العديد من الأشخاص داخل الوطن العربي حول التعرف على أهم المعلومات التي تتعلق بالطفلة التي فقدت قبل اسبوع ووجدت مقتولة بطريقة وحسية في احدى مكبات النفاية ، حيث أثارت ضجة اعلامية كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات والمجلات الاعلامية ، مما دفع بهم الى البحث والتعرف على اسم المجرم والقاتل لتلك الروح البريئة الطفلة السورية جوى استانبولي ، تابعوا معنا .

من هي الطفلة جوي اسطنبولي – ويكيبيديا

جوي أسطنبول فتاة سورية تبلغ من العمر ثلاث سنوات ونصف. ولدت جوي في حي المهاجرين في مدينة حمص السورية وكانت تقيم هناك. أثار اسم جوي رواد مواقع التواصل الاجتماعي قبل خمسة أيام، بعد أنباء عن اختفائها، حيث طالبت منظمات حقوقية وإنسانية بالعثور على الفتاة. واعتقل الخاطفون لكن السلطات الأمنية عثرت على جثتها في ظروف غامضة.

اسم قاتل الفتاة السورية جوي اسطنبول

وحتى الآن لم يتم العثور على قاتل الطفل السوري جوي، ما زالت القوات الأمنية تبحث عن أطراف الجريمة للوصول إلى الجناة، وصرح والد جوي في مقابلة أن عائلته ليس لديها عداوات مع الأطراف. من العائلة وخارجها، وأن اختطاف هذه الفتاة فاجأ الجميع، حيث أضاعت بعد خمس دقائق من فقدان أثرها، طالبها أهل الفتاة والجيران بالبحث عنها مطولاً دون أي فائدة.

من هو خاطف الفتاة جوي اسطنبول

ولم يتم التعرف بعد على خاطف الفتاة السورية جوي اسطنبول، ويعزو البعض أسباب هذا التصرف إلى ما حدث لسوريا في السنوات الأخيرة، حيث تزايدت عمليات الخطف والاختفاء القسري بين الأطفال. جدير بالذكر أنه تم العثور على الفتاة جوي ميتة بعد خمسة أيام وملقاة في مكب نفايات وبحسب التقارير الأولية فإن الخاطف قتل هذه الفتاة في الساعات الأولى من اختطافها.

قصة مقتل جوي اسطنبول

بدأت قصة جوي اسطنبول عندما نشرت عائلتها نداءات للبحث عن هذه الطفلة بعد اختفائها في حي المهاجرين في مدينة حمص السورية في الثامن من الشهر الجاري. السلطات الأمنية على الطفلة قتلت في تل النصر بمدينة حمص، وقد أثبتت تقارير الطب الشرعي أن جثة الفتاة قد شوهت وبدأت تتحلل، وأن السلطات الأمنية لم تتعرف عليها إلا بعد أن تعرّض أهلها لها استدعيت، كما تعرفت عليها والدتها من ملابسها.

سبب وفاة الطفلة السورية جوي اسطنبول،

سبب وفاة جوي اسطنبولي ضربها على رأسها بآلة حادة. وتوفيت الفتاة متأثرة بنزيف في المخ بعد ساعات من اختطافها. وتلقي مواقع التواصل الاجتماعي باللوم على هذه الطفلة لأنها عاشت ما كانت تعيشه في مثل هذه السن المبكرة، وأنه لا يوجد مبرر لخطف وقتل طفلة وحرمان والديها منها.

اسم قاتل الطفلة السورية جوى استانبولي ، ولم يتم التعرف بعد على خاطف الفتاة السورية جوي اسطنبول ، والتي وجدت مقتولة في مكب للنفايات داخل الشوارع السورية نتيجة ضربها على رأسها بآلة حادة وتوفيت الفتاة متأثرة بنزيف في المخ بعد ساعات من اختطافها .