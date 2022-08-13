اسم مسلسل حورية فرغلي الجديد ، قد ظهر خبراً عبر الصحف والاعلام المصري بأن هنالك مسلسل جديد للفنانة المصرية والتي عرفت بشهرتها وهي من أبرز الفنانين في الجمهورية العربية المصرية و جاء ذلك بعد أن اختفت الفنانة من الساحة الفنية للعديد من الأسباب التي ذكرتها في المقابلة السابقة ، مما فاجأت حورية فروالي الجمهور بإعلانها مشاركتها في تصوير مسلسل جديد بعد انقطاع دام سنوات .

من هي حورية فرغلي – ويكيبيديا

حورية فرغلي هي ممثلة مصرية، ولدت في الإمارات العربية المتحدة عام 1976، وانتقلت حورية فرغلي لتستقر في جمهورية مصر العربية عام 2009، وفازت بقلب ملكة جمال مصر عام 2002، وكانت البداية الفعلية للممثلة حورية فرغلي عام 2010 حيث شاركت في تصوير العديد من المسلسلات الدرامية. ناجح في الوطن العربي.

سيرة حورية فرغلي

تشمل سيرة حورية فرغلي ما يلي

الاسم الكامل حورية فرغلي.

تاريخ الميلاد ولدت في 18 أكتوبر 1976.

مكان الميلاد الامارات العربية المتحدة.

الاقامة جمهورية مصر العربية.

العمر تبلغ من العمر 46 سنة.

الجنسية يحمل الجنسية المصرية.

الدين والمعتقد اعتناق الدين الإسلامي.

اللغة الأم العربية.

اللغة الثانوية الإنجليزية.

المهنة ممثلة.

سنوات العمل بدأت في عام 2010 حتى الآن.

اسم المسلسل الجديد حورية فرغلي

أعلنت الفنانة حورية فرغلي، عن مشاركتها في 4 أعمال جديدة ومسلسلين وفيلمين، بعد توقف دام عدة سنوات بسبب مرضها الشديد، وسنذكر أبرز أعمالها الجديدة على النحو التالي

مسلسل ثيرني يعرض في رمضان 2023 بالشراكة مع نبيلة عبيد.

سلسلة المدينة الجامعية وتتكون من 10 حلقات فقط.

أعمال حورية فرغلي

قدمت الفنانة حورية فرغلي العديد من الأعمال الفنية منذ بداية مشوارها الفني عام 2010، حيث شاركت في تصوير عدد من المسلسلات والأفلام على النحو التالي

سلسلة شوارع العودة.

سلسلة الحالات ج.

سلسلة دوران شبرا.

سلسلة حكايات بنات.

سيدي السيد.

سلسلة المنتقم.

بدون ذكر الأسماء.

دكتور امراض نساء.

ساحرة جنوبية.

سلسلة مملكة الغجر.

فيلم مون بالم.

فيلم رد الفعل.

عزيزي فيلم الحلم.

شكرا فيلم.

فيلم عبده موتا.

فيلم نظرية عمتي.

حورية فرغلي انستغرام

ويمكن متابعة الحساب الرسمي للفنانة حورية فرغلي مباشرة عبر منصة إنستجرام، حيث يتابعها ما يقرب من مليون متابع من جميع أنحاء الوطن العربي. شاركت الفنانة حورية فرغلي في العديد من الأعمال الفنية الناجحة.

اسم مسلسل حورية فرغلي الجديد ، والتي تعد من الفنانات الرائدة في المجال الفني داخل الجمهورية المصرية العربية ، والتي غابت عن الفن والتمثيل منذ عدة سنوات سابقة ، مما فوجئ الجمهور بعودتها بعد سنوات طويلة وأرفقنا لها الرابط الرسمي على إنستجرام.