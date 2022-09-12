اسم مسلسل ريم عبدالله الجديد ـ تصدرت منصات التواصل الاجتماعي اسم الفنانة التي ظهرت من جديد وعاد اسمها بشكل واسع على الصفحات الاعلامية الفنانة ريم عبد الله والتي أعلن مسلسل جديد لها ، والذي استطاع أن يتصدر الترند العربي في الساعات القليلة الماضية، ويكون حديث الصحف الإخبارية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، منذ عرض حلقاته الأولى، وتمكن المسلسل من لتلقي ردود فعل جميلة، خاصة أنها تضم ​​مجموعة من نجوم الدراما الخليجية أبرزهم النجمة السعودية ريم عبد الله، تابعوا معنا .

من هي ريم عبدالله

ريم عبدالله ممثلة سعودية من أصل وجنسية. ولدت في اليوم العشرين من شهر شباط (فبراير) 1987 م وتبلغ الآن من العمر خمسة وثلاثين عامًا. أما عن مسيرتها الفنية، فقد بدأت منذ مسلسل طاش ما طاش عندما شاركت في موسمه الخامس عشر، وكان ذلك في عام 2007، حيث كان ظهورها بسيطًا، وبعد ذلك بدأت بالظهور في العديد من الأعمال الأخرى، خاصة الأعمال الكوميدية، مثل ظهرت في مسلسل “عشما بنت عماش”، وبعد ذلك تطورت أدوارها وانخرطت في أعمال قوية مثل مسلسل “سيلفي”، ومسلسل “العاصوف”، والعديد من الأعمال الأخرى.

سيرة ريم عبدالله

بناء على حديث الفنانة السعودية ريم عبد الله نقدم لكم المعلومات التالية عنها وعن حياتها الشخصية

الاسم الكامل نورة بنت ثقل بن سعود العتيبي.

الإسم المستعار ريم عبدالله.

تاريخ الميلاد من مواليد 20 فبراير 1987 م.

العمر عمرها 35 سنة

مكان الميلاد ولدت في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

الجنسية المملكة العربية السعودية.

الجنسية السعودية.

مكان الإقامة أنت تعيش في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

العرق عربي.

الدين اعتناق الدين الإسلامي.

الطائفة أهل السنة والجماعة.

المؤهل العلمي غير معروف.

الحالة الاجتماعية مطلق مطلقة.

اللغة الأم العربية.

اللغات الأخرى اللهجة السعودية والإنجليزية.

المهنة ممثلة.

سنوات العمل بدأت نشاطها الفني من عام 2007 حتى يومنا هذا.

اسم المسلسل الجديد ريم عبدالله

اسم مسلسل الفنانة السعودية ريم عبد الله هو مسلسل مرزوقة حيث تلعب ريم عبدالله دور البطولة في هذا العمل. إنها تحظى بإعجاب الجماهير.

موعد عرض مسلسل مرزوقة

عُرضت سلسلة مرزوقة الأحد الماضي 11 سبتمبر 2022 م، حيث عُرضت حتى الآن ثلاث حلقات فقط، وكل هذه الحلقات كانت حلقات تمهيدية حول الأشخاص المشاركين في هذا العمل.

قصة مسلسل مرزوقة

تدور قصة مسلسل مرزوقة حول فتاة اسمها مرزوقة تعرضت للخيانة فيما مضى، وتمر بظروف قاهرة وحزينة. الأمر الذي جعلها تحولت إلى امرأة شريرة تسعى وراء الأثرياء ليوقعوا بهم في شباكها والاحتيال عليهم لأخذ أموالهم، وتصبح أغنى سيدة في منطقتها. قد تستخدم هذه السيدة جمالها كسلاح لخداع الرجال، وهناك العديد من الأحداث المعقدة في هذا المسلسل، وستواجه هذه السيدة العديد من العقبات من أجل الوصول إلى هدفها.

طاقم سلسلة مرزوقة

يجمع مسلسل مرزوقة تل من النخبة الفنية المتميزة في الخليج العربي، وجميع أبطال هذا العمل معروفون بأدائهم الفني الجيد. كما أن هناك العديد من الوجوه الجديدة التي ظهرت في الكواليس في هذا العمل، وطاقم مسلسل مرزوقة هم كالتالي

الممثلة ريم عبدالله.

الممثل محمد القس.

الممثل عبدالله المالكي.

الممثل محمد القس.

الفنانة فوز عبدالله.

الممثل بدر المحسن.

الممثلة ندى الشهري.

الممثل عبدالله الحمادي.

الممثل شبيب الخليفة.

الفنانة شمعة محمد.

الممثل نايف الفواز.

الممثلة سارة الجابر.

رابط لمشاهدة مسلسل مرزوقة

مسلسل مرزوقة من المسلسلات الخليجية التي عرضت مؤخرا على قناة MBC، حيث أن الشركة التي أنتجت هذا العمل هي MBC، لذلك يتم عرض العمل من خلال قنواتها، وبما أن منصة شاهد نت تابعة لقناة MBC، العمل المعروض عليها، ولمشاهدة مسلسل مرزوقة مباشرة برجاء زيارة الرابط التالي ““.

اسم مسلسل ريم عبدالله الجديد ، تعتبر من الفنانين التي تمتلك شعبية كبيرة بين جمهورها داخل المملكة السعودية وخارجها من الوطن العربي ، وتعد بداية مسيرتها الفنية منذ عام 2007 عبر مسلسل طاش ما طاش عندما شاركت في موسمه الخامس عشر ، ويعتبر المسلسل الجديد مسلسل مرزوقة للفنانة ريم العبد الله .