اسم مونيكا غير الحقيقي ، قد اثار اهتمام العديد من المتابعين والمعجبين للمسلسل الأمريكي والذي تدور قصته حول الأصدقاء ، مما دفع المتابعين بالبحث حول المعلومات الدقيقة والتي تتعلق ببطلة المسلسل، كون أن مسلسل الأصدقاء الأمريكي ما زال يحصل على شعبية كبيرة وذلك رغم أن موسمه الأخير كان خلال عام 2004 ، أي منذ عقدين من الزمن ، تم ترشيح مونيكا جيلر بفضل ذلك العمل، لسبع جوائز دولية ، تابعوا معنا .

اسم مونيكا جيلر الحقيقي

الاسم الحقيقي لمونيكا جيلر هو كورتني باس كوكس، المخرجة والممثلة الأمريكية التي لعبت تلك الشخصية الخيالية الشهيرة في المسلسل الأمريكي Friends، ولأداء هذه الشخصية فازت بالعديد من الجوائز وشهادات التقدير المحلية والدولية. درس كورتني الهندسة المعمارية في كلية ماونت فيرنون، لكننا تركنا الدراسة لتكريس نفسه للتمثيل. لديها شركة إنتاج فني خاصة بها تسمى “Coquette Productions”. بالإضافة إلى أنشطتها في الإخراج الفني، أخرج الكوميديا ​​كوغار تاون، والدراما التليفزيونية “TalhotBlond – Before I Go”.

من هي مونيكا جيلر

مونيكا جيلر هي شخصية خيالية وواحدة من الشخصيات الرئيسية في المسلسل الأمريكي Friends، والتي ظهرت في جميع حلقات المسلسل البالغ عددها 236 والتي عُرضت بين 994-2004، وهي طاهية مجتهدة معروفة بقلقها المفرط حول النظافة. مونيكا هي الأخت الصغيرة لروس جيلر، صديقة راشيل جرين، التي تشاركها غرفتها. بعد أن رفضت الزواج ليلة زفافها، وعاشت معها فترة طويلة حتى وقعت مونيكا في حبها بعد مواقف رومانسية جمعتها مع جارتها تشاندلر بينج، للزواج وتبني توأمان لأنهما غير قادرين على الإنجاب، و كانوا يعيشون في منزل ريفي كبير.

تاريخ ميلاد مونيكا جيلر

الشخصية الخيالية مونيكا جيلر تبلغ من العمر 53 عامًا، ولدت في الولايات المتحدة الأمريكية في 22 أبريل 1969 م، وهي قريبة من عمر الشخصية الحقيقية المؤدية كورتني باس كوكس البالغة من العمر 58 عامًا، ولدت مونيكا جيلر في برج الثور وبالتالي فهي تتمتع بشخصية ودودة اجتماعياً ومتسامحة مع الآخرين، باستثناء مجال النظافة الذي تعاني منه من اضطراب الوسواس القهري.

أصدقاء مونيكا جيلر

في البداية، اختار منتجو مسلسل الكوميديا ​​الأمريكية Friends Genen Garofalo للعب شخصية مونيكا، وأعطي كوكس دور راشيل لا، التي رفضت الأخيرة الدور، وفضلت الحصول على دور مونيكا، صديقة مقربة لـ راشيل التي رفضته، مفضلة أن تلعب دور مونيكا، أفضل صديقة للشخصية، وبالفعل فازت بالدور وحصلت جينيفر على أنيستون على شخصية راشيل، حيث كانت شخصية مونيكا موضع خلاف مع مؤلفي العمل بخصوص إبداعاتها، لأن بعض المشاهد صورتها للجمهور على أنها شخصية منحلة. بعض النقاط والنقد.

شخصيات مسلسل Friends

يضم العمل ست شخصيات رئيسية هم أصدقاء بالإضافة إلى عدة شخصيات ثانوية وهم كالتالي

مونيكا جيلر، الممثلة كورتني كوكس.

روس جيلر، الممثل ديفيد شويمر.

الممثل تشاندلر بينغ ماثيو بيري

راشيل جرين الممثلة جينيفر أنيستون

جوي تريبياني.

بوفيه فايب

جانيس هوسنشتاين

ميليسا واربورتون

بن جيلر

غونتر

إميلي والثام

مايك هانيجان

ريتشارد بيرك

إيما جيلر جرين

بول ستيفنز

سارة تاتل

تشارلي ويلر

كاثي

بيت دورق

السيد تريجر

أورسولا بافاي

السيد هيكلز

روي، المتعرية

جاك جيلر

جودي جيلر

أليس نايت بافاي

ريان

داني

إيلين

غاري

جولي

مونيكا جيلر إنستغرام

تمتلك كورتني كوكس، المشهورة باسم كورتني جيلر، حسابًا رسميًا على منصة التواصل الاجتماعي إنستغرام، يتبعها ما يقرب من 12.1 مليون متابع من جميع أنحاء العالم، وجميعهم معجبون بشخصية جيلر وقصتها كشخصية في المسلسل.، تشارك كورتني يومياتها مع الجمهور، والتي تظهر من خلالها مدى بساطة الأمر وكذلك التفاصيل العائلية التي تجمعها مع شريكها الحالي جوني مكديد، ويمكن تتبع أحدث تفاصيل لكورتني على إنستغرام، والتفاعل بينها وبينها يمكن ملاحظة الجمهور على Instagram الخاص بها مباشرة “”.

اسم مونيكا غير الحقيقي ، تعرفنا على الاسم الحقيقي للمخرجة والممثلة مونيكا والتي تعرف بصاحبة الاسم كورتني باس كوكس ، وقد حصلت نتيجة اعمالها بالفوز بالعديد من الجوائز الدولية وأخر محلية ، كما تعرفنا على شخصيات مسلسل Friends .