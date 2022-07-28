اسهل طريقة لشحن شدات ببجي موبايل احصل على 5000 شدة فِيْ ثواني مضمونة 100٪

تعتبر لعبة PUBG من أكثر الألعاب استخدامًا فِيْ جميع أنحاء العالم ويحبها العديد من اللاعبين لأنها تخلق حالة من التشويق والإثارة حيث تعتبر من أفضل الألعاب الحربية بين الفرق المختلفة المكونة من عدد من الأصدقاء. هِيْ طريقة تحميل الأوتاد حتى يتمكنوا من شراء الأسلحة والمعدات والأدوات التي تساعدهم على الفوز على منافسيهم فِيْ المعركة وبالتالي يكونون قادرين على التأهل لأصعب الأدوار والسيناريوهات.

أدوات ببجي مجانية

هناك العديد من المواقع التي يمكنك من خلالها شحن شداد بوجي، وأفضلها Midasbuy، باستخدام التعريف، وذلك من خلال الخطوات التالية

للبدء، تحتاج إلى زيارة الموقع الرسمي لـ Midasbuy.

ثم يتم إدخال رقم هُوية اللاعب.

ستظهر أمامك مجموعة من العروض لتحميل أدوات PUBG.

اختر العرض المناسب لك.

حدد طريقة الدفع المناسبة، إما عن طريق بطاقة الائتمان أو OneCard.

بعد الانتهاء من الاختيار، انقر فوق كلمة شراء.

انتظر لحظة، سيتم تحميل اللعبة، وسيتم سحب مبلغ البطاقة، وسيقوم الموقع بإرسال اللعبة إلى حسابك فِيْ لعبة PUBG.

شحن شداد ببجي عبر بطاقات جوجل بلاي

تعد بطاقات Google Play من أشهر الطرق وأكثرها سهُولة لتحميل أدوات PUBG على PUBG Mobile، ويمكن تحميلها باتباع الخطوات التالية

أولاً، عليك أن تدخل لعبة PUBG.

ثم انتقل إلى إعدادات اللعبة.

اضغط على المفاتيح.

ثم اختر طريقة الشراء والتي تكون من خلال متجر Google Play.

تحديد عدد الشدات المطلوبة.

للتحقق من الحمل، أدخل اللعبة مرة أخرى وانتقل إلى الأوتاد.

مواقع شحن جلود ببجي مجانية

هناك عدد قليل من المواقع التي يمكنك من خلالها تحميل UC Peggy skin مجانًا إلى حسابك، وذلك من خلال