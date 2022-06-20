“اسْتَعْلٍم عبْرَ” رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس بوابة التعليم الفني

رابط نتيجة الدبلوم الفني 2022 يبحث الكثير من الطلاب المصريين الذين يتطلعون إلى تاريخ نتائج الدبلومات الفنية 2022 عنها. تعتبر نتائج الدبلوم الصناعي من أهم النتائج لطلبة الصفين الثالث والخامس ، ويمكنهم التعرف عليها بالدخول إلى بوابة التعليم الفني 2022. السبت 28 مايو ، والامتحان الأخير في 9 من الشهر الجاري. يونيه. خضع الطلاب لاختبارات المواد التخصصية أولاً ، وهناك عدة تخصصات في نظام الثلاث سنوات نذكر لكم من بينها اللحام والتشكيل والسيارات والجرارات والتبريد والآلات الزراعية ووحدات النقل. سيتم عرض النتائج في شكل إلكتروني أولاً على موقع وزارة التربية والتعليم. في هذا المقال الذي بين يديك سنعرض لكم كل ما يتعلق بتفاصيل موضوع نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم المقعد.

رابط نتيجة الدبلوم الفني 2022

يمكن للطلاب الوصول إلى رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بمجرد توفر النتائج واكتمال التصحيح والتاريخ نتيجة الدبلوم الفني 2022 سيكون بعد الانتهاء من مراجعة دقيقة لنتائج الطلاب لمنح كل طالب الدرجة التي يستحقها ، وبدأت إجراءات ضبط الشهادات الفنية في مصر بعد التاسع من يونيو ، ومن المرجح أن عمليات تصحيح الأوراق لن تكون كذلك. تتجاوز العشرة أيام على الأكثر ، وللاستفسار عنها يتبع الطالب ما يلي:

بداية ، يدخل المستخدم موقع وزارة التعليم الفني على شبكة الانترنت بعد دخول واجهة الموقع عليه اختيار نتيجة الشهادات الفنية ، ثم الضغط على الاستعلام. في الخطوة التالية ، يحدد الطالب نوع الدبلوم الخاص به ، ثم يختار النظام أيضًا اكتب اسم المدرسة والإدارة ، ثم اكتب رقم المقعد في المكان المعد خصيصًا لذلك في النهاية ، كل ما عليه فعله هو النقر على زر عرض النتائج للحصول عليها بكل تفاصيلها في الموضوعات التي تم اختبارها فيها.

نتيجة الدبلوم الفني 2022 بالاسم ورقم المقعد

موعد صدور نتيجة الدبلومات الفنية 2022 سيكون بعد أيام قليلة من الآن ، وسيتم تقديمها بعد موافقة المحافظ عليها. سيكون متاحًا إلكترونيًا في البداية من خلال بوابة التعليم الفني 2022 ، وبعد ذلك سيتم توزيع النتائج في جميع المدارس بعد الموافقة عليها نهائيًا. الطلاب ينتظرونها بفارغ الصبر لرغبتهم في الالتحاق بالكليات والمعاهد المختلفة المتوفرة بعد حصولهم على الدبلوم.

وأشارت مصادر في وزارة التربية والتعليم إلى أن النتائج ستكون جاهزة للعرض مطلع الأسبوع المقبل على أبعد تقدير. كما سيتم الإعلان عن أسماء الطلاب الحاصلين على الصفوف الأولى. أما بالنسبة لتوزيع الدرجات لنتيجة الصف الثالث الثانوي الفني ، فقد كان توزيع درجات التعليم الصناعي على هذا النحو. دبلوم صناعي لمدة 5 سنوات هو 1000 ، ودبلوم 3 سنوات في 700 ، والدبلوم الصناعي لمدة 3 سنوات تعليم مزدوج 570 ، بينما دبلوم مهني لمدة 3 سنوات هو 500.

هنا وصلنا إلى نهاية مقالة رابط نتيجة الدبلوم الفني. التي لم يبق أمامنا سوى أيام قليلة قبل عرضها الأولي على موقع وزارة التربية والتعليم. سيتعرف الطلاب على الدرجات التي حصلوا عليها في نتيجة الدبلومات الفنية 2022 مع ذكر أسمائهم ورقم مقعدهم.