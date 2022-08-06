اشتباكات وفوضى بين المنظمين والجمهُور فِيْ حفل عمرو دياب

توثق مقاطع فِيْديو متداولة على الإنترنت اشتباكات وفوضى كبيرة على مداخل المسرح الذي استضاف حفل النجم عمرو دياب أمس الجمعة 5 أغسطس فِيْ مدينة العلمين الجديدة بمصر، مما تسبب فِيْ تحطم بعض الأبواب وإصابتها. للجمهُور والمنظمين.

ووقعت الاشتباكات، بحسب مقاطع الفِيْديو المتداولة بين المنظمين والجمهُور، نتيجة وجود عدد كبير من الأشخاص الذين لديهم تذاكر، ولم يتمكنوا من دخول الحفل بسبب إغلاق الأبواب. ومحاولة منع المدافعين من اقتحام الحفل رغم الإجراءات الصارمة.

ولم تؤثر هذه الاشتباكات على مسار الحفل الذي بدأه الحدباء بأغنية “مهما كانت صغيرة” بفِيْلم وثائقي قصير يظهر مسيرته الفنية والجوائز التي حصل عليها فِيْ السنوات الأخيرة، والتي قدم خلالها مجموعة. من أحدث أغانيه التي حققت بثًا واسعًا وتصدرت أكثر قوائم الاستماع إلَّى تطبيقات الموسيقى.

يشار إلَّى أن الجهة المنظمة للحفل كانت قد أعلنت عَنّْ بيع التذاكر قبل ساعات من انطلاق الحفل رغم ارتفاع الأسعار، حيث بلغ سعر التذاكر فِيْ فئة “الأماكن” 60 ألفًا – حوالي 2200. دولار أمريكي، والفئة العادية 600 جنيه (31 دولارًا) فئة Fan pit، بسعر 1000 جنيه (50 دولارًا). فئة VIP بسعر 2000 جنيه إسترليني (100 دولار أمريكي) وفئة High Table بسعر 24000 جنيه إسترليني (1250 دولارًا أمريكيًا).

يشار إلَّى أن عمرو دياب طرح مؤخرا أحدث أغنيته “باريس” التي كتبها أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبد المنعم، وطرح عمرو دياب أغنية “زمن المجاملة” منتصف شهر يوليو الجاري. . تأليف تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، ترتيب رامي سمير، أمير محروس ومعلم رقمي ومختلط، تسجيل أندرو داوود وشيري شكري، وتصوير كريم نور.

أقام النجم عمرو دياب حفلا كبيرا على الساحل الشمالي مؤخرا، وسط حضور غفِيْر من جمهُوره، وظهرت الهضبة على مرأى من الجميع، وغنى باقة من أشهر أغانيه، مثل “يا أنا يا لا”، التي بدأ بها حفلاته الموسيقية، “أنت محظوظ” و “سي واتس اب” و “بي، دبليو، دبليو، واك”، “هِيْتلا”، “يمشي يمشي”، ومجموعة من أشهر أغانيه، وسط تفاعل كبير من الجمهُور.