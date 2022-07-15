اشتباه في إصابة حارس الاتحاد السكندري بفيروس كورونا

تعرض محمد عبد المنصف، حارس مرمى الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد بالإسكندرية، للتشهير السلبي بفيروس كورونا.

يعاني محمد عبد المنصف من ارتفاع في درجة الحرارة وظهور أعراض نزلات البرد، حيث يشتبه في إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وخلال الساعات القليلة القادمة سيخضع مرافق اتحاد الإسكندرية لفحوصات طبية وعملية مسحة لكشف الكورونا لفحص حالته.

وفي سياق آخر، رفض حارس مرمى الفريق أحمد يحيى استكمال مباراة الإسكندرية أمام سيراميك، وغادر الملعب بعد أن هاجمته الجماهير من المدرجات.

وجاءت المباراة، مساء الخميس، بين الفريقين، على ملعب الجبل الأخضر، ضمن الجولة 24 من الدوري المصري الممتاز، التي حسمها سيراميكا بخماسية نظيفة.