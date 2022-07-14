اشتداد عصف الرياح المثيرة للغبار أبرز صفات موسم الغبيرة

أكد عالم الأرصاد والفلك الدكتور خالد الزقاق أن قيم الضغط تزداد في حوض البحر الأبيض المتوسط ​​وتنخفض بشكل حاد في جنوب الجزيرة العربية باتجاه الربع الخالي خلال هذه الأيام المسماة “موسم الغبيرة”.

الرياح والغبار

وأضاف الزقاق، عبر حسابه الرسمي على تويتر، أنه نتيجة لموسم الغبيرة، تشتد الرياح التي تثير الغبار والغبار على سواحل المملكة واليمن، وهي آثار تسمى “موسم الغبيرة”. حيث تتشكل السحب الممطرة على شواطئ بحر العرب باتجاه سلطنة عمان، وتمتد إلى المنتجعات الصيفية السعودية، تهب رياح حارة وجافة من الشمال الغربي.

رياح البوارح

وأضاف أن رياح البوارح تشتد فوق الكويت والسعودية والإمارات والبحرين، وسميت بذلك لأنها تترك الأرض بقوتها وتمحو أثرها، وكان اللصوص القدامى ينتظرون لمحو آثار. سرقته.