اشتراطات الصورة لتجديد الهوية الوطنية 1444 ، قد أثار تسائل العديد من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية حول التعرف على المعايير والاشتراطات الجديدة والتي تتعلق بصورة المطلوبة لعملية تجديد الهوية الوطنية ، حيث تعمل الحكومة داخل المملكة العربية السعودية على اتاحة العديد من الخدمات الإلكترونية للاستفادة منها للمواطنين لإنجاز العديد من المهام الضرورية التي تتعلق بهم ، مثل خدمة تجديد الهوية الوطنية إلكترونياً دون الذهاب إلى مركز الأحوال المدنية ، تابعوا معنا .

ما هي الهوية الوطنية

تعتبر بطاقة الهوية الوطنية بطاقة هوية لحاملها. يتضمن مجموعة من البيانات الشخصية مثل الاسم وتاريخ الميلاد ورقم السجل المدني وغيرها. يظهر في العديد من المعاملات داخل وخارج المملكة العربية السعودية. يشترط على المواطن تجديد الهوية الوطنية بشكل مستمر من وزارة الداخلية السعودية لتجنب المساءلة القانونية. تجنب الغرامات.

متطلبات الصورة لتجديد الهوية الوطنية

حددت وزارة الداخلية شروط نسخة من الهوية الوطنية عند تجديدها، وهي كالتالي

يجب أن تكون الصورة بتنسيق JPEG2000.

يجب ألا يتجاوز حجم الصورة ميغا بايت.

مطلوب التأكد من أن أبعاد الصورة الشخصية هي مضاعفات القياس (2 × 3).

التصوير بخلفية بيضاء وملونة.

يشترط ألا يتجاوز تاريخ التقاط الصورة 6 أشهر.

احرصي على التقاط صورة واضحة خالية من مستحضرات التجميل.

عند التقاط الصورة، يجب أن تقف مستقيماً.

يشترط استبعاد صورة صاحب النظارة.

تأكد من أن الصورة لا تخضع لأي تعديل خارجي.

شروط تجديد الهوية الوطنية 1444

أكدت الأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية ضوابط ومتطلبات تجديد الهوية الوطنية على النحو التالي

التأكد من تحميل جميع الأوراق والمستندات المطلوبة من الأحوال المدنية.

يجب دفع الغرامات والمستحقات.

الحجز المسبق في الأحوال المدنية لتجديد الهوية.

يسمح بتطبيق واحد فقط.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة.

ارفع صورة المواطن بالمقاسات الصحيحة.

التأكد من تسليم البطاقة القديمة إلى مكتب الأحوال المدنية.

إرفاق صورة من السجل العائلي إذا كان المواطن متزوجاً.

حالات تجديد الهوية الوطنية

وأكدت الأحوال المدنية أن هناك عدة حالات تتطلب تجديد الهوية الوطنية وهي كالتالي

عند اقتراب تاريخ انتهاء بطاقة الهوية والجنسية، حيث يتم تقديم الطلب قبل 6 أشهر من تاريخ انتهاء الصلاحية.

في حالة تلف أو فقدان الهوية الوطنية، يتم تقديم طلب التجديد في غضون 15 يومًا من الضياع.

عند التأكد من سرقة الهوية الوطنية، يتم تقديم تقرير الحالة المدنية لتقديم طلب التجديد.

كيفية تجديد الهوية الوطنية الكترونيا 1444

يتم تجديد الهوية الوطنية في المملكة العربية السعودية إلكترونيًا من خلال الخطوات التالية

قم بزيارة موقع أبشر.

قم بإضافة اسم المستخدم وكلمة المرور بشكل صحيح.

انقر فوق تسجيل الدخول.

انقر فوق خدماتي.

اختر زر الخدمات.

انقر فوق خيار الحالة المدنية.

اضغط على زر خدمة تجديد الهوية الوطنية.

انظر شروط صورة الملف الشخصي.

قم بتحميل صورتك الشخصية على الموقع.

تحديد العنوان لاستلام الهوية الوطنية.

كيفية تجديد الهوية الوطنية من خلال ماكينات الخدمة الذاتية

يتم تجديد التعريف الذاتي من خلال أجهزة الخدمة المدنية من خلال الطرق التالية

زيارة أقرب مكان للخدمة المدنية في المملكة.

أدخل البطاقة في جهاز الخدمة الذاتية.

قف في وضع مناسب لالتقاط الصورة.

يتم مسح بصمة الإصبع عن طريق وضع الإصبع في المكان المناسب.

انتظر بعض الوقت للاستعلام عن البطاقة الجديدة.

كيفية حجز موعد تجديد الهوية الوطنية للأحوال المدنية 1444

أتاحت الأحوال المدنية حجز موعد مسبق لتجديد الهوية الوطنية، ويتم ذلك على أساس الخطوات التالية

فتح رابط موقع منصة أبشر.

إدخال جميع البيانات المطلوبة من خلال الموقع (رقم الهوية، رقم الإقامة، تاريخ الميلاد).

أضف رمز التحقق المرئي في المساحة المتوفرة.

التحقق من صحة وسلامة البيانات المدخلة.

انقر فوق أيقونة التالي.

اكتب جميع البيانات والمعلومات (اسم الحي والمنطقة، أقرب مكتب للأحوال المدنية).

اختر التاريخ المطلوب لتجديد الهوية الوطنية.

دفع جميع تكاليف الخدمة.

انقر فوق أيقونة موافق.

ما هي غرامات تأخير تجديد الهوية الوطنية

وقد حددت وزارة الداخلية قيمة غرامات تأخير تجديد الهوية الوطنية، وهي على النحو التالي

المرة الأولى فقط كتابة تعهد بفقدان الهوية الوطنية.

المرة الثانية غرامة مالية تصل إلى 100 ريال.

المرة الثالثة غرامة 300 ريال.

المرة الرابعة غرامة تأخير تصل إلى 1000 ريال سعودي.

أبشر. رابط تجديد الهوية الوطنية

يتم تجديد أو تقديم طلب تجديد الهوية الوطنية في الأحوال المدنية عن طريق الدخول عبر منصة “أبشر” الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية. توفر منصة أبشر العديد من الخدمات المرتبطة بوزارة الداخلية والأحوال المدنية.

اشتراطات الصورة لتجديد الهوية الوطنية 1444 ، في ظل معرفتنا عبر الاشتراطات الخاصة بالهوية الوطنينة السعودية ، الا أنها تعد بمثابة اثبات لشخصية حاملها كونها تحتوي على العديد من المعلومات من الاسم ورقم السجل المدني والعنوان ، بحيث يتم توضيح تلك الاشتراطات لتجنب المواطنبن لعملية المسائلة القانونية من قبل وزارة الداخلية .