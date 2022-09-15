اشتراكات القطار الكهربائي الخفِيْف LRT فِيْ مصر.. “هدية” من الحكومة

أعلنت وزارة النقل المصرية، تفاصيل اشتراكات المترو، خاصة مع بدء العام الدراسي الجديد.

قالت الهِيْئة القومية للأنفاق، اليوم، إنه اعتبارًا من السبت المقبل، ستبدأ الهِيْئة فِيْ إصدار اشتراكات مخفضة تصل إلَّى 50٪ لمستخدمي القطار الكهربائي الخفِيْف LRT (عدلي منصور – العاصمة الإدارية).

وأكدت الهِيْئة فِيْ البيان أنه تم تخفِيْض التذاكر بنسبة تصل إلَّى 40٪ لحين الانتقال إلَّى العاصمة الإدارية الجديدة.

وتأتي التخفِيْضات مع بداية العام الدراسي الجديد واستعداد الوزارات للانتقال للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة.

يبلغ طول مشروع القطار الكهربائي الخفِيْف 105 كيلومترات ويضم 19 محطة، وتم افتتاح مرحلتين بطول 70 كيلومترًا يضم 12 محطة.

وكشفت شركة مترو أن قيمة التذكرة لثلاث مراحل 33 جنيها و 4 مراحل 41 جنيها، حيث تصل معدلات التخفِيْض لمشاركة الطلاب إلَّى 98٪.

المَوعِد النهائي لاشتراك الطالب

وبحسب بيان صادر عَنّْ شركة إدارة المترو، فقد تقرر البدء فِيْ استخراج اشتراكات الطلاب فِيْ المستويات التعليمية المختلفة ابتداءً من السبت 24 سبتمبر 2022 وحتى الانتهاء من استخراج جميع الاشتراكات لجميع الطلاب داخل مكاتب الاشتراك للخطوط الثلاثة.

سيتم تقديم استمارة الاشتراك للطلاب اعتبارًا من الجمعة 16 سبتمبر 2022، فِيْ جميع مكاتب صرف التذاكر فِيْ جميع المحطات الثلاثة، وعلى مدار ساعات العمل من الخامسة صباحًا حتى الواحدة فِيْ منتصف الليل، و يمكن الحصول عليها أيضًا من داخل مكاتب الاشتراك.

تمديد اشتراكات المترو

وأوضحت الشركة فِيْ بيانها أنه لتسهِيْل وتسهِيْل على الطلاب، سيتم تمديد العمل على استخراج الاشتراكات اعتبارًا من السبت 1 أكتوبر 2022 ولمدة شهر جميع أيام الأسبوع بما فِيْ ذلك أيام الجمعة والعطلات الرسمية ابتداءً من الساعة السابعة فِيْ الأسبوع. صباحًا حتى الثامنة مساءً، وسيعمل يوم الجمعة فقط من الساعة الثامنة صباحًا حتى الرابعة عصرًا حتى يتم استخراج جميع الاشتراكات بالكامل.

شروط استخراج اشتراكات الطلاب

كشف المترو عَنّْ شروط استخراج اشتراكات الطلاب والتي جاءت كالتالي

قم بتنزيل النموذج من الموقع الرسمي لشركة MRT عبر هذا الرَابِطْ ().

اطبع الاستمارة واملأ البيانات الشخصية وأرفقها بصورتين شخصيتين.

إرفاق صورة من بطاقة الهُوية الوطنية ونسخة من شهادة الميلاد (كَمْبيوتر).

اعتماد النموذج من الجامعة أو المدرسة ومختوم بشعار الجمهُورية.

إرفاق صورة من البطاقة مع إيصال المصاريف، وتقديمها إلَّى مكتب الاشتراك سواء فِيْ الجامعة أو محطة المترو، والحصول على الاشتراك فورًا.

ثلاثة مكاتب اشتراك

وخصصت الشركة مكاتب اشتراك على الخطوط الثلاثة للعمل على تجديد اشتراكات الطلاب لتجنب الازدحام أمام مكاتب الاشتراك.

تم تخصيص مكاتب محطات الخط الأول (حلوان – عين حلوان – جامعة حلوان – المعادي – دار السلام – الزهراء – الشهداء 1 – منشية الصدر – حدائق الزيتون – عين شمس – عزبة النخل – المرج – نيو مارغ).

تم تخصيص مكاتب محطات الخط الثاني (كلية الزراعة – الشلاتس – روض الفرج – مسرة – الشهداء 2 – العتبة 2 – الدقي – جامعة القاهرة – الجيزة – منيب).

تم تخصيص مكاتب محطات الخط الثالث (العتبة 3 – العباسية – مصر الجديدة – عدلي منصور)، مع تخصيص مكتب اشتراك محطة أحمد عرابي فِيْ الخط الأول لأبناء الموظفِيْن فقط.