اشترك الان فِيْ مسابقة حَلْم للفوز بجائزة 150الف دولار| ارقام الاشتراك لجميع الدول

مسابقة الحَلْم هِيْ من أفضل المسابقات التي يتم الإعلان عنها عبر قنوات MBC والتي تعتبر من أكبر المسابقات فِيْ الوطن العربي ويمكن للكثير من الناس حول العالم المشاركة فِيْ هذه المسابقة من خلال القنوات. فسيتحدث عن كل التفاصيل من خلال السطور التالية.

مسابقة الحَلْم وأرقام الاشتراك من جميع الدول.

يمكن للجميع الاشتراك من خلال الأرقام الموحدة التي تظهر على الشاشة فِيْ الإعلان، حيث يمكن للجميع الاتصال أو إرسال رسالة إلى أرقام الهُواتف هذه

للاشتراك فِيْ مسابقة المملكة العربية السَعُودِيْة يمكنك الاتصال على الرقم التالي 650444 يمكن الاشتراك من مصر من خلال هذه الأرقام 95458، 95450. لتتمكن من المشاركة فِيْ المسابقة من دولة الإمارات العربية المتحدة، يمكنك الاتصال على الرقم 6070 التالي. بينما يكون الاشتراك من الكويت من خلال الرقم التالي 4141. يمكن الاشتراك من الأردن من خلال الرقم التالي 98858. لتتمكن من الاشتراك من تونس لا بد من الاتصال بالرقم التالي 85819.

الاشتراك فِيْ هذه المسابقة من لبنان من خلال الرقم التالي 008821622775627.

يتم الإعلان عن الفائزين بهذه المسابقة عبر البث المباشر على قناة إم بي سي مصر.

كيف تشارك فِيْ مسابقة الحَلْم حول العالم

خصص البرنامج رقم هاتف حتى تتمكن من الاتصال به للمشاركة من أي دولة فِيْ العالم، ليسهل على جميع الأشخاص المشاركة فِيْ هذه المسابقة براحة البال، والدخول فِيْ السحب على المبلغ الهائل المعلن من قبل المنافسة نصف مليون دولار

الأرقام هِيْ 0088216101092-00821622775627.

ماهِيْ شُروطْ الاشتراك فِيْ مسابقة الحَلْم

من أجل المشاركة فِيْ هذه المسابقة، هناك بعض الشُروطْ التي تضعها للمشاركة، وهِيْ