اشتريت جهازا و الاجابه الصحيحه ، يعتبر الوقت الحاضر الذي نعيشه هو من الأوقات التي ينتشر بها تواجد الأجهزة الالكترونية بمختلف أنواعها ومجالات استخدامها فهنالك العديد من الأجهزة التي يتم استخدامها داخل البيوت واخرى في اماكن العمل ، ومنها ما يتم استخدامها بشكل دائم ، ، ومن أهم هذه الأجهزة في الوقت الحاضر الكمبيوتر، والهاتف المحمول، ومن بينها أجب عن السؤال المتعلق بشراء أحد الطلاب لأحد الأجهزة ، تابعوا معنا .

ما هي الاجهزة الالكترونية

الأجهزة الإلكترونية هي أجهزة مصنوعة من مواد وأدوات إلكترونية تتميز بالدقة مع سهولة التركيب والصيانة، وتستخدم هذه الأجهزة في العديد من الوظائف، ولأداء العديد من المهارات والتقنيات، مثل الكمبيوتر، والهاتف المحمول، والتلفزيون، و العديد من الأجهزة الأخرى.

اشتريت جهازًا والإجابة الصحيحة هي

روى أحد الطلاب قصة تتعلق بشرائه جهازًا كهربائيًا. من خلال البحث تبين أن الحساب كان عبارة عن هاتف محمول، وأن ذلك الطالب قام بإيداع شيء داخل الجهاز، وأظهر البحث أن هذا الشيء

نصائح لصيانة الاجهزة الكهربائية

فيما يلي أهم النصائح الخاصة بصيانة الأجهزة الكهربائ

تأكد من أن الأجهزة المثبتة في المناطق الرطبة متصلة بوصلة GFCI.

احفظ جميع الأسلاك والمنافذ والأجهزة الإلكترونية بعيدًا عن الماء.

اقرأ دليل التشغيل لأي جهاز تشتريه.

افصل الأجهزة الصغيرة عندما لا تكون قيد الاستعمال.

أشهر الأجهزة الإلكترونية

أكثر الأجهزة شيوعًا، بحسب الاستخدام، هي كما يلي

كمبيوتر آلي.

التليفون المحمول.

التلفاز.

طباخ غاز – فرن.

خلاط.

الميكروويف.

ثلاجة الفريزر.

طنجرة الضغط؛

محمصة – صانع شطائر.

مدخنة كهربائية – شفاط.

عصارة.

اشتريت جهازا و الاجابه الصحيحه ، تعتبر الاجهزرة الالكترونية تتكون من عدة شرائح الكترونية يسهل استخدامها والتعامل معها توفر الوقت والجهد ، ويتم صناعة العديد من الاجهزة بمختلف طبيعة الاستخدامات ، كما اوضحنا نصائح لصيانة الاجهزة الكهربائية .