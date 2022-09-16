عروض جرير اون لاين للجوالات والإلكترونيات jarir اشتري ايفون 14 بالتقسيط، قدم موقع جرير السعودية أون لاين العديد من العروض الكبيرة على الجوالات والالكترونيات، ومن أبرزها فتح باب التقسيط على جوال ايفون 14 بسعر خاص مع الحصول على العديد من الهدايا المميزة، كما يحتوي على موقع جرير اون لاين على العديد من الخصومات على الهواتف الذكية، مما اهتم الكثير من المواطنين بالتعرف على سعر ايفون 14 بالتقسيط من جرير اون لاين.

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عروض مكتبة جرير يحتوي على أرخص أسعار الأجهزة الإلكترونية من الهُواتف الحديثة، والساعات الذكية، وسماعات الرأس اللاسلكية وإكسسوارات الموبايل، بما فِيْ ذلك أحدث إصدارات شركة آبل الشهِيْرة المتاحة للطلب المسبق، ويمكنك بالفعل شراء هاتف محمول. آيفون 14 بالتقسيط من خلال Quara Finance لجميع العملاء فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

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يحتوي على موقع جرير اون لاين خصومات خاصة على أسعار الأجهزة الإلكترونية للساعات الذكية من Samsung و Xiaomi بإصداراتها الجديدة كَمْا يمكن من خلال الموقع الإلكتروني حجز ساعات Apple Watch الجديدة التي تم الإعلان عنها فِيْ مؤتمر Apple قبل أيام قليلة. يمكنك أيضًا العثور على ساعات من Honor و Huawei.

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Xiaomi Watch HS1 Active، تدعم تقنية ملاحة GPS، بهِيْكل من الألومنيوم، متوفر باللون الأسود بسعر 699 ريال سعودي، شامل ضريبة القيمة المضافة.

Xiaomi Watch 51، تدعم تقنية الملاحة GPS، بها علبة من الفولاذ المقاوم للصدأ، متوفرة باللون الأسود بسعر 889 ريال سعودي، شاملة ضريبة القيمة المضافة.

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متضمن خصومات جرير السَعُودِيْة أنواع مختلفة من إكسسوارات الموبايل بأسعار زهِيْدة للغاية، بما فِيْ ذلك ماركات مشهُورة مثل Huawei و Apple، بالإضافة إلى إكسسوارات الموبايل من Sony و Apple و Anker، ولعل أشهر المنتجات المتوفرة الآن هِيْ Apple AirPods Pro الجيل الثاني الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا. فقط أيام قليلة، وهُو متاح أيضًا للطلب المسبق من الموقع الرسمي.

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لجميع محبي هُواتف iPhone، سيتم الإعلان عن توفر أحدث هُواتف السلسلة قريبًا فِيْ الوطن العربي، لذلك يوفرها الموقع. إكستر للحجز المسبق لجميع إصداراته، يتوفر أيضًا من الموبايل بألوان متعددة لتتناسب مع الأذواق الحديثة أو الكلاسيكية، وبالتعاون مع Quara Finance، يمكن الآن شراء الموبايل بالتقسيط، وبسعر Honor، Oppo، يمكن الدفع لهُواتف Motorola و Xiaomi و Samsung و Huawei بالتقسيط.