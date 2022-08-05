“اشتقت للهلال وأمر بمرحلة صعبة”.. تصريحات نارية من إيجالو

تحدث الدولي النيجيري أوديون إيغالو، مهاجم الهلال، عَنّْ اللحظة التي يمر بها فِيْ الوقت الحالي، بعد عدم تمكنه من السفر مع الفريق إلَّى المعسكر التدريبي التحضيري فِيْ إنجلترا.

لم يتمكن إيغالو من السفر مع بعثة الهلال إلَّى مدينة برمنغهام فِيْ بريطانيا العظمى، لأسباب عائلية تتعلق بزوجته الإيطالية التي تلاحقه فِيْ المحاكَمْ الإنجليزية وتطالب بنصف ثروته.

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يتواجد فريق فريق الهلال الأول لكرة القدم فِيْ برمنغهام بإنجلترا حيث يشارك فِيْ المعسكر التحضيري للموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

وأجرى حساب نادي الهلال الرسمي على تويتر مقابلة موسعة مع إيغالو، انتهت على النحو التالي

– أفتقد الفريق وزملائي. ليس من السهل أن تتدرب بمفردك. أفتقدهم، لكني أفعل ما يجب أن أفعله لأكون مستعدًا تمامًا.

– عَنّْدما يعودون من المعسكر سأقوم بتدريب جماعي معهم ليكونوا جاهزين للموسم الجديد.

أنا أبلى بلاءً حسناً، ليس من السهل أن أتدرب بمفردي، إنه تحدٍ عقلي لكنني أعلم أنني قوي عقلياً.

أتدرب بشدة فِيْ الصباح وبعد الظهر، مرتين فِيْ اليوم، لذلك أعتقد أن كل شيء يسير على ما يرام.

– أنا فِيْ انتظار عودة زملائي فِيْ الفريق، والقيام بالموسم التحضيري معهم والاستعداد للموسم الجديد معهم.

الفوز بلقب الدوري إنجاز رائع بالنسبة لي وللجمهُور على وجه الخصوص، خاصة بالنسبة لي لأنه أول لقب دوري فزت به فِيْ مسيرتي.

– تمكنت من الحصول على لقب الكأس فِيْ مسيرتي، لكن هذه هِيْ المرة الأولى التي أفوز فِيْها بلقب الدوري.

– أنا سعيد جدًا بالحصول على لقب هداف الدوري المحترف وأشكر زملائي على هذا الإنجاز.

– كَمْا أشكر زملائي فِيْ فريق الشباب لأنهم ساعدوني فِيْ البداية ثم لاعبي الهلال، لذا أشكرهم جميعًا لأنهم ساعدوني فِيْ تحقيق هذا اللقب.

– تفاعل الجماهِيْر معي جيد، لأنه بدون الجماهِيْر لا توجد كرة قدم، فِيْ اللحظات الصعبة التي يمر بها الفريق، فهم فِيْ الوقت المحدد، حتى عَنّْدما أكون بعيدًا عَنّْ تسجيل الأهداف، فإنهم يهتفون ويغنون. اسمي وأشكركَمْ على دعمكَمْ المستمر لي ولزملائي.

الهلال فريق كبير وطموحات كبيرة وكبيرة سواء على المستوى المحلي بفوزه بدوري المحترفِيْن أو كأس خادم الحرمين الشريفِيْن أو على المستوى الآسيوي بالإضافة إلَّى كأس العالم للأندية، لدي ذلك أيضًا. طموح وأريد الفوز بمزيد من الألقاب مع الهلال.