اشحن ببجي حالاً.. شحن شدات ببجي من موقع اللعبة الرسمي والحصول على 20 ألف شدة

شحن أسافين Peggy ، الآن أصبح بإمكان الجميع شحن أسافين Peggy عبر الموقع الجديد للحرب ، حيث أعلنت الشركة العربية المسؤولة عن لعبة Peggy أنه تم تحديث رابط شحن أسافين Peggy ، بعد أن تم إطلاق لعبة Peggy. تم تحديثها ، حيث تم الإعلان عنها بواسطة PUBG Arabia عبر صفحة Twitter الرسمية ، “أغنية Crystal Power الجديدة متاحة الآن! أكمل مباراة كلاسيكية واحدة مع الأصدقاء لجمع الأغنية الجديدة! اشتعلت قوى الكريستال السحرية على المسرح. تأتي البلورات على خشبة المسرح وتلعب السيناريو الغامض! أغنية Crystal Power الجديدة متاحة الآن! أكمل مباراة كلاسيكية واحدة مع الأصدقاء لجمع الأغنية الجديدة! اشتعلت قوى الكريستال السحرية في المسرح. تأتي البلورات على خشبة المسرح وتلعب السيناريو الغامض! ” تمت إضافة هذا بعد آخر تحديث للعبة.

أدوات ببجي مجانية

رابط شحن قاطرات عربات التي تجرها الدواب تم إتاحته لجميع اللاعبين على مستوى الدول العربية المختلفة ، بحيث يمكن لجميع اللاعبين شحن القاطرات ، حيث أن قاطرات البوجي تشبه النقود المزيفة داخل اللعبة ، حيث يمكنهم من خلالها شراء ملابس وأسلحة جديدة مثل حسنًا ، بتحويل أموال حقيقية إلى أموال وهمية داخل اللعبة يمكنك من خلالها شراء أي شيء تريده في اللعبة بعد شحن الأوتاد.

خطوات وطريقة شحن أدوات بوجي

انقر فوق الرابط التالي ، وهو الرابط إلى موقع شراء midas المخصص لشحن أدوات PUBG.

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك ، أو قم بإنشاء حساب جديد داخل الموقع باستخدام البيانات المطلوبة منك.

بعد الانتهاء من تسجيل الدخول ، ستظهر أمامك العديد من الخدمات داخل الموقع ، اختر خدمة “شراء” ضمن تلك الخدمات.

سيظهر أمامك مربع فارغ يطلب منك إدخال معرف البريد الإلكتروني ، أدخله بشكل صحيح.

اختر العملة التي ستقوم بالدفع بها.

أدخل رقم هاتفك.

سيتم إرسال رمز إلى رقم الهاتف. أدخله في حقل “رمز التحقق”. أدخله في الحقل المحدد

تعد أدوات Buggy Mobile ، التي يسعى العديد من محبي لعبة Buggy لإضافتها إلى حساباتهم ، من أهم الموضوعات التي يبحث عنها عشاق Buggy حول العالم ، لأنه من خلال أسافين Buggy يمكن للاعب الحصول على كل ما بداخلها. متجر عالمي سواء كان معدات أو ملابس أو مستلزمات أخرى لعبة ببجي.