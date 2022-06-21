اشحن ببجي موبايل حالاً.. كيفية شحن شدات ببجي pubg uc للحصول على 10 آلاف شدة من الموقع الرسمي

شحن أسافين عربات التي تجرها الدواب ، اشتد البحث بشكل كبير في الآونة الأخيرة من قبل أعداد كبيرة من اللاعبين في دول مختلفة حول شحن أسافين باجي ، وذلك بعد إغلاق موقع الشحن القديم ، وتم تقديم رابط رسمي حديث يمكن من خلاله أن تكون أسافين اللعبة. تم الشحن ، والجدير بالذكر أن هذا التحديث جاء بعد إطلاق آخر تحديث لـ PUBG في بداية شهر يونيو 2022 ، لجميع أجهزة iPhone و Android وأجهزة الكمبيوتر ، بالإضافة إلى ذلك ، أضاف التحديث بعض الأسلحة الجديدة التي نالت إعجاب الجميع العديد من اللاعبين في البيانات الرسمية لهم.

أدوات ببجي مجانية

يمكن لجميع اللاعبين الآن البدء في شحن أسافين Buggy ، من خلال رابط الموقع الجديد الذي تم الإعلان عنه ، حيث يتم شحن الأوتاد من خلال بعض بيانات البريد الإلكتروني للاعب ، بالإضافة إلى دفع أموال الشحن وفقًا لعدد المفاتيح المستخدمة ، حيث تم اصدار الاسعار الجديدة للكثافة بحيث تكون اسعار اجمالى 63 عقدة = 10.6 جنية مصري 198 قبضة = 48 جنية مصري 690 قبضة = 160 جنية مصري مقابض 1995 = 400 جنية مصري 4000 فوهات = 805 جنيه بينما الرقم 8400 = 1610 جنيه.

Peggy wedges هي العملة الرسمية التي يمكن من خلالها لجميع اللاعبين شراء كل ما يريدون داخل لعبة pubg لأنها بديل للمال الموجود داخل لعبة pubg أي مقابل الشحن الذي يقوم به اللاعب. شحن أدوات PUBG بشكل صحيح من موقعها الرسمي.

طريقة شحن أسافين بوجي 2022

في الخطوات الأولى لشحن الأوتاد ، اضغط على الرابط التالي للموقع المعتمد الوحيد الذي يمكنك من خلاله شحن أسافين ميداس.

