اشحن حالاً.. طريقة شحن شدات ببجي موبايل بالطريقة الرسمية في أقل من 3 دقائق فقط

تعتبر لعبة PUBG MOBILE 2022 من أشهر الألعاب في العالم ، وهناك العديد من المراحل القتالية وهناك منافسة شرسة بين اللاعبين. يمكن شحن أسافين PUBG Mobile بالطريقة الرسمية وبكل سهولة عبر خطوات بسيطة ، وتستخدم الأوتاد في شراء أغطية السيارات والأسلحة والعديد من الأشياء التي تفيدك في اللعب وتساعدك على اجتياز المراحل بسهولة ، وإليك الطريقة لشحن أدوات PUBG بسهولة دون الحاجة إلى شرائها بالمال من خلال موقعنا .. تابعنا.

خطوات شحن تطبيقات PUBG Mobile بالطريقة الرسمية

هناك بعض الخطوات التي يجب عليك اتخاذها لتتمكن من شحن PUBG MOBILE 2022 بسهولة دون الحاجة إلى شرائها بأموال كثيرة ، وهذه الخطوات كالتالي:

أولاً: قم بتسجيل الدخول إلى مواقع PUBG Mobile الرسمية وشراء بطاقة ، وسيتم إرسال رسالة إلى بريدك الإلكتروني لتأكيد إجراء الشراء.

ثانيًا: بعد إرسال الرسالة أدخل الرمز المكون من مجموعة أرقام بالرسالة في المكان المخصص حتى يتم تفعيل البطاقة وستتمكن من الدخول من أجل شحن الأوتاد بسهولة.

ثالثًا: أدخل رقم الهوية الخاص بك واكتب الرمز الموجود على البطاقة التي اشتريتها.

رابعًا: قم بإدخال باقي المعلومات المطلوبة في مكانها الصحيح ، وستحصل بعد ذلك على هدايا وائتمانات مميزة في الحساب بكل سهولة.

كيفية شحن أدوات PUBG MOBILE عبر المعرف

أولاً: قم بتسجيل الدخول إلى موقع PUBG الرسمي.

ثانيًا: اكتب رقم هويتك.

ثالثًا: ستظهر أمامك مجموعة من العروض لشحن أدوات PUBG Mobile.

رابعًا: اختر العرض الذي تريده وحدد طريقة الدفع التي تريدها.

خامساً: الضغط على خيار الشراء.

شحن أدوات PUBG MOBILE عبر بطاقات Google Play