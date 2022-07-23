طريقة إرسال أسافِيْن Buggy 2022، هذه اللعبة هِيْ واحدة من الألعاب المنتشرة فِيْ جميع أنحاء العالم ويحب الجميع تنزيل هذه اللعبة على الهُواتف أو أجهزة الكَمْبيوتر، لذلك هم بحاجة إلى معرفة خطوات تحميل لعبة Tug of War فِيْ Buggy. يمكنهم الحصول على جميع الأسلحة والملابس والمعدات حتى يتمكنوا من الوصول إلى المراحَلْ التالية داخل اللعبة، وبالتالي فِيْ حالة عدم حصولك على شحنة pubg wedge، فلن تتمكن من حماية نفسك أو الحصول على المعدات التي يحتاج داخل لعبة pubg، لذلك سنشرح لك كل التفاصيل المتعلقة بطريقة الشحن pubg tug 2022.

كيفِيْة شحن أسافِيْن عربات التي تجرها الدواب 2022

يمكنكَمْ تحميل شداد بيجي من الموقع الرسمي وتضمين التالي،

تذهب إلى موقع MediaPass الرسمي.

تبدأ بتحديد البلد الذي تقيم فِيْه ثم تبدأ بالنقر فوق لعبة PUBG Mobile

تقوم باختيار أيقونة الشراء بعد اتباع الخطوات التي شرحناها لك حتى تتمكن من إتمام عملية الشراء واختيار طريقة الدفع المناسبة لك.

أنت تكتب جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح وتحدد عدد الرافعات التي تريد الحصول عليها، وبعد ذلك ستنتهِيْ عملية التحميل، لذلك يمكنك فتح اللعبة وستلاحظ أنك تمكنت من تحميل مقبس pubg وأنت يمكنك شراء المعدات والأسلحة التي تريدها.

كيف تلعب ببجي موبايل

هذه اللعبة التي يوجد فِيْها العديد من الأحداث الشيقة التي تجذب ملايين المستخدمين فِيْ الوطن العربي وحول العالم، يمكن لعبها للاستمتاع بهذه اللعبة مع مرور الوقت، ولكن بعد الحصول على شداد بيجي، حيث يمكنك لعبها فِيْ الهُواتف الذكية من خلال ما يلي خطوات اذهب الى متجر الهاتف واكتب اسم اللعبة بشكل صحيح واضغط على مربع البحث ثم ستظهر اللعبة امامك اضغط على كلمة install the game وانتظر بضع دقائق.

العب PUBG على جهاز الكَمْبيوتر

يمكنك تنزيل هذه اللعبة على جهاز الكَمْبيوتر الخاص بك، بعد البحث من خلال المتصفح الرئيسي، تقوم بتنزيل الملف، وبعد اكتمال التنزيل، ابدأ بفك ضغط الملف وستظهر اللعبة أمامك.