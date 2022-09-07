ما هي اصابة كريم بنزيما في مبارة الريال ضد سلتك،يعتبر اللاعب البارز والمشهور الفرنسي كريم بنزيما واحد من ابرز اللاعبين بكرة القدم بالعالم والتي حقق الكثير من الانجازات والنجاحات المميزة طوال مسيرته الكروية وفي الاونة الاخيرة تعرض اللاعب المحترف والمشهور كريم بنزيما لاصابة حادة بركبته في الرباط الصليبي مما أدت لخروجه من مباراة ريال مدريد ضد سلتك كما وخروجه من المباراة اثار غضب جمهور ريال مدريد الاسباني ولا سيما محبي اللاعب الفرنسي كريم بنزيما.

من هو كريم بنزيمة ويكيبيديا

كريم بنزيمة لاعب كرة قدم فرنسي لكنه من أصل جزائري. ولد لأب وأم من الجزائر. يعتبر بنزيمة من ألمع المهاجمين حول العالم، الأمر الذي دفع ريال مدريد للفوز بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا في النصف الأول من العام، وسجل الفرنسي 44 هدفًا في 46 مباراة بجميع المسابقات، وهو أمر أكثر إثارة للإعجاب. الإجمالي للاعب البالغ من العمر 34 عامًا والذي كان تحت قيادة كريستيانو رونالدو.

سيرة كريم بنزيمة الذاتية

تتمثل سيرة اللاعب الفرنسي كريم بنزيمة في السطور التالية

الاسم الحقيقي كريم مصطفى بنزيمة.

اسم الأب حفيظ تجزيرت.

اسم الأم وحيدة جبارة.

الإسم المستعار كريم بنزيمة.

مواليد 19 ديسمبر 1987 م.

مكان الميلاد ليون، فرنسا.

الاقامة ريال مدريد – مملكة اسبانيا.

العمر 34 سنة.

الجنسية فرنسية.

الأصل من أب وأم جزائريين.

الدين والمعتقد الإسلام.

العقيدة أو العقيدة غير معروف.

الحالة العائلية متزوج.

عدد الاولاد فتى وفتاة.

التحصيل العلمي غير معروف.

اللغة الأم الفرنسية.

لغات أخرى يجيد اللغتين الإسبانية والعربية.

المهنة لاعب كرة قدم.

النادي الحالي ريال مدريد.

مركز اللعب مهاجم “رأس الحربة”.

رقم القميص يلعب بالقميص رقم 9.

ارتفاع كريم بنزيمة 185 سم أي ما يعادل 6 أقدام و 1 إنش.

وزن كريم بنزيمة 81 كجم.

المهارات الفردية يلعب بكلتا القدمين.

سنوات من العمل بدأ كريم بنزيمة مسيرته الكروية منذ 2005 م – حتى اليوم.

ما هي إصابة كريم بنزيمة في مباراة ريال مدريد ضد سلتك

اللاعب الفرنسي كريم نزيما هداف ريال مدريد ربما أصيب في ركبته بالرباط الصليبي، وقيل إن الغضروف المفصلي استبدل بالنجم الرياضي حازاد، خلال الشوط الأول من مباراة سلتيك وريال مدريد 6-9-2022م بحسب ما تم نشره على المواقع الرياضية عبر منصة تويتر، حيث أصيب اللاعب بعد أول 28 دقيقة من المباراة، وذكرت قنوات الكأس ذلك أيضًا قبل دقائق، وبيان كانت الإصابة على النحو التالي

ما هي ألقاب كريم بنزيمة

وفيما يلي أهم ألقاب اللاعب الفرنسي كريم بنزيمة

أفضل لاعب فرنسي.

لاعب الموسم في الدوري الفرنسي.

هداف الدوري الفرنسي.

النجمة الذهبية.

جائزة أفضل لاعب في فرنسا.

أسرع هدف في تاريخ الكلاسيكو.

تشكيلة الموسم في الدوري الفرنسي.

أفضل لاعب تمريرة في دوري أبطال أوروبا.

أفضل لاعب فرنسي في الخارج.

إنستقرام كريم بنزيمة

يمتلك اللاعب الفرنسي كريم بنزيمة، مثل أي شخصية عامة، العديد من الحسابات الرسمية والموثقة على منصات التواصل الاجتماعي، ومن أكثر حسابات كريم نشاطًا حسابه على منصة Instagram، حيث يتابعه أكثر من 47 مليون متابع من مختلف أنحاء العالم. العالم، يمكنك زيارة حساب كريم مباشرة لمتابعته.

هكذا؛ وصلنا إلى ختام مقال عن إصابة كريم بنزيمة في مباراة ريال مدريد أمام كرة السلة، تعرف من خلاله على اللاعب الفرنسي كريم بنزيمة، بالإضافة إلى سيرته الذاتية، وما هي الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة اليوم.

اللاعب الفرنسي المشهور كريم بنزيمة من اللاعبين المميزين بكرة القدم ويمتلك جمهور واسع حول العالم وفي الساعات الماضية القليلة تعرض اللاعب الفرنسي باصابة في ركبته في الرباط الصليبي مما تسبب بخروجه من مباراة ريال مديد وسلتك لتقلي العلاج الملائم والمناسب.