“اصبروا علينا”.. رسالة قوية من الشهراني لجماهِيْر النصر

وشكر ياسر الشهراني رئيس مجلس جماهِيْر النصر جماهِيْر العالم، بعد الظهُور المتميز للفريق فِيْ مباراة الأمس أمام الوحدة.

فاز فريق نادي النصر الكروي الأول على نظيره الوحدة، بنتيجة 1-0، فِيْ مباراة الفريقين على ملعب مرسول بارك بالرياض، ضمن مباريات الدور الأول من دوري روشان السعودي، لمنافسات 2022-2023 الرياضية. الموسم.

تابع أهم البطولات والمباريات عبر السعودية الرياضية

وكتب الشهراني، عبر حسابه الشخصي على موقع المدونات الصغيرة “تويتر”، “أشكر كل المهتمين باستاد العلمي بشكل عام واستاد الفرسان بشكل خاص. لدينا خطة عمل مدروسة”. . على المسار الصحيح من كل جانب.

وأضاف “12 أغنية جماعية جاهزة للتنفِيْذ. سياستنا هذا الموسم هِيْ التنفِيْذ التدريجي. عدد السادة (الممثلين) هُو ما يدعم النجاح ونحن نعمل على ذلك، لذا احملوا معَنّْا”.

عين النصر المدرب الفرنسي رودي جارسيا لإدارة الفريق الأول لكرة القدم، مع إضافة 4 لاعبين فِيْ صيف 2022، حتى الآن هم البرازيلي لويس جوستافو والكولومبي ديفِيْد أوسبينا والإيفواري جيسلان كونان وعبد الرحمن. غريب.

اقرأ أيضا …

مفاجأة | النصر ينسحب من اتفاق “العور”. اكتشف الأسباب