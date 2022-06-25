اصبغى شعرك فِيْ العيد بلون احمر نارى يجنن بدون حناء ولا صبغة وتغطية الشيب نهائيا من اول استعمال

صبغ شعرك فِيْ العيد باللون الأحمر الناري تعتبر الصبغة من الأسباب الرئيسية لتكسر الشعر وتلفه لاحتوائه على عدد كبير من المواد الكيميائية التي تصنع منه، وعلى الرغم من وعي النساء والفتيات بكل هذا إلا أنهن لا يسعهن الاستغناء عن تغيير لون الشعر لتحديث مظهرك. . أو للتخلص من الشيب من ناحية أخرى يمكن تحقيق هذه المعادلة لحماية الشعر من التقصف والتلف وتغيير لون الشعر ولكن يتم ذلك باستخدام مكونات طبيعية، وهناك العديد من الطرق الطبيعية التي يمكن استخدامها فِيْ تغيير لون الشعر إلى اللون الأحمر دون التعرض للتلف والكسر، ولكن تجدر الإشارة إلى أن المواد الطبيعية لها تأثير أقل من الصبغة من حيث الألوان، الأمر الذي يتطلب تكرار الوصفة عدة مرات للحصول على النتائج المرجوة.

صبغ شعرك فِيْ العيد باللون الأحمر الناري

هناك العديد من المكونات الطبيعية البسيطة فِيْ منزلك والتي تجعلك تستغني عن استخدام صبغات الشعر الكيميائية، ومنها

كركديه

يشتهر الكركديه باستخدامه صبغ الشعر باللون الأحمر وأيضاً تلوين البيض احتفالاً بشم النسيم.

وأيضاً تلوين البيض احتفالاً بشم النسيم. أما بالنسبة للشعر فهُو الحَلْ الأمثل للحصول على لون أحمر طبيعي، كل ما عليك فعله هُو غلي أوراق الكركديه بكَمْية من الماء.

حتى يتركز الخليط ويترك ليبرد ويصب الماء على الشعر بعد تصفِيْته وتكرر هذه المهمة من وقت لآخر للحفاظ على اللون الأحمر لشعرك.

عندما تلاحظ أن لون الشعر لا يزال أغمق مما تريد، يجب إضافة بضع قطرات من الليمون إلى خليط الصبغة للمساعدة فِيْ تفتيح اللون.

جذور الشمندر