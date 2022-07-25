اصل دانة العتيبي من وين، تعتبر دانا العتيبي من احد السوشيلجيات على مواقع التواصل الاجتماعي، ففي الفترة الاخيرة استغلت اسم العتيبي للوصول الى الشهرة الكبيرة التي وصلت اليها، وأيضا قامت بتصوير الكليبات الهابطة التي تكاد ان تظهر بها عارية، بالاضافة الى ذلك تم الإعلان يوم امس عن خبر مقتل دانا العتيبي على يد زوجها الأمريكي، هذا ما سنتعرف عليه اليوم في مقالنا في موقع العرب اليوم، بالاضافة الى اصل دانة العتيبي من وين، تابعونا

اصل دانة العتيبي من وين

ولدت دانا العتيبي في الولايات المتحدة الامريكية في العام 1995ن وعاشت وكبرت فيها، والبعض يصرح بانها سعودية الجنسية، ولكن بالفعل والدها السعودي الجنسية التقى بأمها الامريكية وتزوج منها وأنجب دانا، وبعد فترة قليلة انفصل عن زوجته الامريكية وعاد وحده الى المملكة العربية السعودية، وبقيت دانا مع والدتها في الولايات المتحدة الامريكية، وفي الفترة الأخيرة قامت دانا العتيبي باستغلال اسم والدها وقبيلة العتيبي لشهرتها فقامت بلبس الملابس الضيقة والهابطة، والتي أثارت غضب السعوديين وأيضا كانت تقوم بنشر الفيديوهات الهابطة لها وتضع العلم السعودي حولها وهي تقوم بتصوير الفيديو.

دانة العتيبي السيرة الذاتية

بعد مقتل دانا العتيبي على يد زوجها الأمريكي بعدما قام بطعنها عدة طعنات، بدأ الكثير من متابعيها البحث عن السيرة الذاتية الخاصة بها، وللتعرف على السيرة الذاتية الخاصة بها من الاتي:

الاسم: دانة العتيبي.

العمر: سبعة وعشرون عاما.

تاريخ الولادة: 1995.

مكان الولادة: الولايات المتحدة الأمريكية.

الجنسية: سعودية وأمريكية.

الأب: سعودي وهو غازي رباح العتيبي.

الأم: أمريكية وهي ناتاليا سيسبيديس.

اللغة: أمريكية.

المهنة: يوتيوبر وناشطة اجتماعية.

الحالة الاجتماعية: متزوجة.

تفاصيل مقتل دانة العتيبي

قام زوج دانا العتيبي باعتراضها في احد شوارع المملكة العربية السعودية، وعلى حسب شهود العيان حدث شجار كبير بينهما، ومن ثم بعدها قام زوجها الأمريكي بطعنها عدة طعنات، علما انها حامل في شهرها الثالث، ومن بعدها قام بطعن نفسه عدة طعنات، وحالته خطيرة حتى الان لم يخرج من المستشفى ولم يتماثل الى الشفاء.

وفي ختام مقالنا لهذا اليوم في موقع العرب اليوم تحدثنا واياكم عن اصل دانة العتيبي من وين، ووضعنا لكم لسيرة الذاتية لها، وجميع التفاصيل الخاصة بواقعة مقتلها.