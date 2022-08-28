اصل ماجد الشبل .. من هو وسبب وفاته ماجد الشبل ، ماجد الشبل السعودي الشهير التي انتشر خبر وفاته في الأواني الأخيرة وقد استطاع تحقيق شهرة واسعة في مجال الصحافة والإعلام إلا أن المرض واقف أمام ماجد الشبل كعاجز أساسي من تطور حياته المهنية والعملية، وبعد أن تعرض الإعلامي الشهير ماجد الشبل إلى المرض سبب ذلك تقاعده، وله مسيرة كبيرة في مجال التقديم الإذاعي والتلفزيوني.

من هو ماجد الشبل ويكيبيديا

ماجد الشبل الإعلامي الشهير الراحل يحمل الجنسية السعودية وهو من مواليد مدينة دمشق عاصمة سوريا ولد عام 1935 ميلادي واستقر في مدينة جدة وينتمي لعالم المدينة دمشق ولكن سبب تواجد ماجد الشبل في مدينة جده هو عمله واعتمد على السفر والتنقل وعايشه في مدينة دمشق وتلقى تعليما فيها وبدا مسيرته المهنية في مجال الإعلام بعد أن تلقى التعليم وبعد وفاة والده أعاد ماجد الشبل هو ووالدته إلى المملكة العربية السعودية وبدأ العمل في إحدى القنوات التلفزيونية وبدا العمل في إحدى القنوات التلفزيونية في المملكة العربية السعودية وشارك في برنامج حروف وبرنامج الميزان.

ماجد الشبل للسيرة الذاتية

ماجد الشبل من الشخصيات المشهورة في مجال الإعلام وعليكم السيرة الذاتية الخاصة به:

الاسم : محمد عبد الله محمد الشبل

: محمد عبد الله محمد الشبل اسم الشهرة : ماجد الشبل .

: ماجد الشبل . مكان الولادة : العاصمة السورية دمشق.

: العاصمة السورية دمشق. تاريخ الولادة : عام 1935م.

: عام 1935م. تاريخ الوفاة: 11 مايو عام 2016م.

11 مايو عام 2016م. سبب الوفاة: إصابته بجلطة.

إصابته بجلطة. مكان الوفاة: مستشفى الملك فيصل التخصصي في العاصمة السعودية الرياض.

مستشفى الملك فيصل التخصصي في العاصمة السعودية الرياض. الجنسية: يحمل الجنسية السعودية.

يحمل الجنسية السعودية. الديانة: مسلم.

مسلم. لغته الأم : اللغة العربية.

: اللغة العربية. الوضع العائلي : متزوج.

: متزوج. عدد الأولاد : ابنة واحدة وهي سمر.

: ابنة واحدة وهي سمر. المهنة : مقدم برامج وإعلامي.

: مقدم برامج وإعلامي. سنوات النشاط: منذ وجوده في دمشق لعام 2011م عند إصابته بجلطة.

أصل ماجد الشبل

يعود أصل ماجد الشبل إلى إمارة الأوس وهي من أبرز عشائر ازادي القحطانية وهذه العشائر من العشائر المشهورة بأصلها وكرمها وتنتمي بنسبها العريق وشهرتها الواسعة إلى باقي القبائل العربية وسكنت قبيلة الأوس في مناطق شبه الجزيرة العربية مثل مدينة الرياض ومكة المكرمة وعنيزة وحائل .

حقيقة وفاة ماجد الشبل

توفي الفنان الصحفي ماجد الشبل عن عمر يناهز 81 عاما وهو من مواليد مدينة دمشق السورية ولد عام 1935 وتوفي في مدينة الرياض عام 2016 بعد صراع طويل مع المرض التي انهك حياته وماجد الشبل هو سعودي من أب سعودي وأم سورية.

ماجد الشبل من الشخصيات البارزه وقد رزقه الله تعالى بزوجه باره واسمها سمر ورفض الزواج بعد وفاة زوجته وقرر تربيه ابنته بنفسه حتى إن كبرت وتزوجت وأنجبت له أحفاد وبعد ذلك انتقل إلى جوار ربه.