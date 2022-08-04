اصنعى بيديكى اقوى مبيد حشرى قاتل للصراصير والحشرات

تتعرض معظم المنازل لهجوم من الحشرات، على اختلاف أنواعها، وأخطرها الصراصير التي تلاحظها ربات البيوت دائمًا فِيْ المطبخ أو الحمام، وعليك التخلص من بقايا الطعام من المطبخ، أو الأطباق المتسخة فِيْ المطبخ. مكتب المدير. ، تنظيف الحمام وتطهِيْره يومياً، إغلاق الطعام جيداً، خاصة الدقيق والحبوب، التخلص من القمامة فوراً، تهُوية المنزل باستمرار وعدم إهمال النظافة اليومية والمتعة، فهِيْ حشرة صغيرة منتشرة فِيْ جميع أنحاء العالم بدون استثناء، يجب أن تكون حذرة للغاية مع هذه التعليمات لتجنب ظهُورها لأنها يمكن أن تتكيف بسرعة داخل منزلك حتى بدون طعام، ولديها قدرة مذهلة على البقاء على قيد الحياة لمدة شهر كامل دون إدخال الطعام، وتستخدم العديد من النساء بعض المواد الكيميائية السامة لإبادة الحشرات المزعجة، وهذا يسبب رقة الصدر والسعال الشديد، ولها خطورة كبيرة على الأطفال وكبار السن، لذلك ينصح باستخدام هذه الوصفة السحرية المثبتة للقضاء على جميع الحشرات الصغيرة المزعجة والعمل على تنظيفها وتعقيم الأماكن لمنعها من الظهُور مرة أخرى داخل المنزل. إنها طريقة طبيعية تتكون من مكونات بسيطة تحت تصرفك داخل المنزل وتعتبر من أهم الأعشاب الطبيعية وهِيْ أوراق الغار التي تعمل على القضاء فوراً على جميع الحشرات الزاحفة التي تسبب عدم الراحة للجميع وهِيْ ورقة طاردة للصراصير تبتعد عن المنزل لذلك ينصح باستخدام ورق الغار فِيْ كل ركن من أركان المنزل بكَمْيات وفِيْرة، ويفضل أن يكون طازجاً من الأشجار للحصول على رائحة قوية تنبعث منه وتقضي على الصراصير على الفور.

من السهل صنع مبيد حشري يقتل الصراصير والحشرات الزاحفة التي تظهر داخل المنزل بطريقة غير مرغوب فِيْها، فالنمل والصراصير فور وضعها هما النعناع وورق الغار، فهِيْ أقوى المكونات الطبيعية وأسلمها للتخلص منها. من هذه المشكلة.

وصفة للتخلص من الحشرات والصراصير

المكونات اللازمة لصد الصراصير.

كَمْية أوراق الغار

النعناع البري

رذاذ زيت القرفة

كيفِيْة استخدام الوصفة

ابحث أولاً عن أي مصدر تأتي منه الصراصير والحشرات، ثم وزع الغار والنعناع البري، ثم داخل المطبخ وخلف الأواني والزوايا، ثم استخدم بخاخ زيت القرفة لتنبعث منه الرائحة التي تزعجنا، وهذا أساس يومي حتى تلاحظ ذلك. إنهم غائبون تمامًا داخل المنزل. أعطت هذه الوصفة المجربة والصحيحة نتائج مبهرة فِيْ القضاء على الحشرات بسرعة البرق دون أي آثار جانبية.