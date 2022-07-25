اصنعي البيتزا البيتي بطعم رائع ولذيذ وبمكونات سهلة وسيطة جدًا

بيتزا محَلْية الصنع البيتزا من الأطباق الشهِيْة واللذيذة التي تتميز بطعمها الرائع وتأتي بعدة طرق ومختلفة وبمكوناتها البسيطة المتوفرة فِيْ المنزل وتعتبر من الأطباق التي يمكن تقديمها مع الأطعمة المختلفة مثل الدجاج، سمك التونة أو اللحم أو الفطر حسب المتاح لدينا، كَمْا أنه يأتي بأكثر من طريقة من حيث تحضير العجينة، ومن خلال هذا المقال سنعرف متابعينا الأعزاء. طريقة سهلة وبسيطة لعمل بيتزا منزلية بخطوات بسيطة فِيْ المنزل.

مكونات البيتزا محَلْية الصنع

تتكون البيتزا منزلية الصنع من مكونات سهلة وبسيطة وهِيْ كالتالي –

نصف كيلو دقيق (500 جرام).

ملعقتان كبيرتان من البيرة أو الخميرة الفورية.

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

ماء دافئ للعجن.

ملعقة صغيرة ملح.

للوجه

كاتشب.

جبنة موتزاريلا.

شرائح الفلفل الملون.

قطع دجاج مسلوق أو قطع تونة أو فطر – حسب الرغبة.

كيف تستعد

فِيْ خطوات سريعة وسهلة، قم بالتحضير بيتزا محَلْية الصنع الخطوات هِيْ كالتالي –

فِيْ وعاء كبير نضيف الدقيق ثم نضيف الخميرة والزيت ونخلط المكونات جيداً. ثم نذوب الملح فِيْ القليل من الماء، ثم نضيف الخليط إلى الدقيق، ثم نستمر فِيْ إضافة الماء الدافئ شيئًا فشيئًا أثناء العجن. نستمر فِيْ العجن حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية، ثم نشكل كرة بالعجين، ثم نرش وجه العجين بقليل من الدقيق. ثم غطيها واتركيها فِيْ مكان دافئ حتى تختمر وتتضاعف فِيْ الحجم مع الحرص على تغطيتها لمدة نصف ساعة تقريبا.

طريقة التشكل