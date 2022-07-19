اصنعي بالبيت أفضل كريمات تبييض البشرة السمراء

الكريمات لتفتيح البشرة البنية منتشرة ومتعددة ولكنها يمكن أن تكون ضارة للعديد من أنواع البشرة، لذلك نفضل استخدام المنتجات المصنوعة من مكونات طبيعية تساعد على ترطيب البشرة وتعمل على تفتيح البشرة السمراء فِيْ غضون أسبوع. يتم صنعها للاستخدام لمرة واحدة، وكلما أردنا وضعها على الجلد نقوم بتحضيرها مرة أخرى لأنها لا تستغرق وقتًا.يمكن عمل وصفة تبييض الوجه فِيْ 5 دقائق فقط دون جهد، ونحن تعلم كيفِيْة صنع كريم لتفتيح البشرة الدهنية فِيْ المنزل وما هُو أفضل كريم لتفتيح البشرة الدهنية والمختلطة.

كريمات تبييض البشرة البنية

هناك العديد من المكونات التي تحتوي على مضادات الأكسدة وتشمل الأحماض الدهنية المفِيْدة للبشرة والفِيْتامينات والعناصر الأخرى، وأبرزها زيت جوز الهند وزيت الزيتون.

نضع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون مع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ثم نضع ملعقة كبيرة من مسحوق الحَلْيب الذي يستخدم فِيْ ترطيب البشرة مع التنقية.

ملعقة كبيرة من الزبادي وملعقة كبيرة من البن المطحون.

تستخدم هذه المكونات لتفتيح البشرة البنية سواء أكانت دهنية أو جافة، توضع على البشرة لمدة 15 دقيقة وتغسل بالماء البارد لسد المسام، ويمكن استخدام ماء الورد بعد الانتهاء. لزيادة كفاءة الوصفة.

أفضل كريم محَلْي الصنع لتفتيح البشرة الدهنية الدهنية

للوصول إلى أعلى مراحَلْ نضارة الوجه والعودة إلى سن الشباب والحصول على بشرة ناعمة، يمكنك استخدام وصفة التفتيح المستخدمة فِيْ تبييض الوجه والرقبة واليدين، وتتكون هذه الوصفة من الآتي

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد مع ملعقة كبيرة من عصير الطماطم.

ملعقة كبيرة عسل وملعقة طحين.

هذا نضعه أكثر بعد مزجه فِيْ الجلد ونتركه حتى يمتصه الجلد ونتأكد من أنه يمكن أن يكون من عشر دقائق إلى خمس عشرة دقيقة فقط ثم نغسل وجهنا بالماء البارد ونستخدم هذه الوصفة مرة واحدة فِيْ الأسبوع حتى نلاحظ مرضية النتائج.