اصنعي بنفسك أقوى ماسك كولاجين طبيعي للبشرة بنتيجة تدوم العمر كله

قناع الكولاجين وهُو من الأقنعة المهمة جدا للبشرة، حيث تبحث الكثير من النساء عن منتجات طبيعية للحصول على بشرة ناعمة ونضرة، بالإضافة إلى توفِيْر الكولاجين الطبيعي الذي يساعد فِيْ جعل البشرة ناعمة ولامعة مثل بشرة الأطفال. تدوم لفترة طويلة ونتيجتها ملحوظة من أول استخدام، وذلك لأنها تحتوي على مكونات رخيصة توجد فِيْ المنزل ولا تكلف الكثير من منتجات العناية بالبشرة التي تشتريها من الخارج، فكلها لها فوائد عديدة. الجلد من ضخ العلكة والنشا ومسحوق الحَلْيب والنشا ومكونات أخرى، لذلك سنقدمها لك اليوم من خلال موقع ثقافني المكونات وطريقة التحضير قناع الكولاجين بالتفصيل.

مكونات قناع الكولاجين

ميك أب قناع الكولاجين من بين مجموعة من المكونات الطبيعية المنزلية الرخيصة الموجودة فِيْ مطبخك، ما يلي

ملعقة صغيرة من دقيق الشوفان.

1/2 ملعقة كبيرة حَلْيب بودرة.

ملعقة كبيرة ماء ورد.

ملعقة صغيرة من النشا.

3 ملاعق صغيرة من العلكة المنقوعة.

كيفِيْة الإعداد والاستخدام

كيفِيْة العمل والاستخدام قناع الكولاجين سهل وبسيط وآمن جدا للبشرة وسيمنحك بعض النتائج المبهرة وهِيْ كالتالي

نحضر صحنًا عميقًا ونضع ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان ونضيف ملعقة كبيرة من الحَلْيب البودرة وملعقة كبيرة من النشا ونقلب جيدًا. ثم تضاف ملعقة كبيرة من ماء الورد ويقلب جيدا. ثم نضيف ثلاث ملاعق كبيرة من العلكة ونحرك المكونات حتى تمتزج جيدًا حتى يصبح القناع جاهزًا للاستخدام.

الاستخدام

نغسل الجلد جيداً لإزالة أي أوساخ ملتصقة به. جفف الجلد جيدًا من الماء بمنشفة نظيفة. نوزع القناع على الجلد ونتركه لمدة 20 دقيقة على الأقل حتى يمتص الجلد القناع بالكامل. بعد ذلك نغسله بالماء الفاتر ونستخدم القناع مرتين فِيْ الأسبوع للحصول على النتيجة المرجوة. ستشعرين بالفرق من الاستخدام الأول وسيمنحك إشراقة ونضارة لبشرة ناعمة ومشرقة مثل بشرة الأطفال. بعد إزالة القناع، نقوم بترطيب البشرة بأي مرطب لديك، أو يمكنك استخدام ماء الورد.

فوائد النشا للبشرة

هناك العديد من فوائد النشا فِيْ حماية البشرة، وسوف نتعرف على بعضها أدناه