اصنعي بنفسك ألذ كيك رخامي رائع بقوام هش وطري فِيْ المنزل لإفطار صحي ولذيذ

كعكة رخامية من ألذ أنواع الكيك الهش، وهُو من الحَلْويات الغربية المتميزة بضيافة سريعة ولذيذة، فالمكونات الصحية والمفِيْدة للجسم غنية بالكالسيوم والفِيْتامينات والمعادن الضرورية لصحة العظام، وكذلك نحن سوف تتعلم من خلال موقعنا الإخباري، طريقة عمل كعكة رخامية فِيْ المنزل خطوة بخطوة.

مكونات كعكة الرخام

تحتوي هذه الكعكة اللذيذة على مكونات بسيطة وصحية وهِيْ كالآتي –

3 حبات بيض.

كوب سكر

ربع كوب زيت أو زبدة.

كوب حَلْيب سائل.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

2 كوب دقيق أبيض.

قليل من الملح.

2 ملاعق صغيرة من مسحوق الخبز.

ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

كيف تستعد

سنتعرف على خطوات تحضير كعكة رخامية فِيْ المنزل بكل سهُولة وهِيْ كالتالي

نخفق البيض والسكر والزيت والحَلْيب والفانيليا ونخفقها جيدًا فِيْ الخلاط الكهربائي أو بالخلاط الكهربائي. ثم نضيف الدقيق والبيكنج باودر والملح ونخلطهم جيداً حتى يصبح الخليط متجانسًا تمامًا. بعد ذلك نقسم الخليط إلى قسمين، ثم نضيف الكاكاو وملعقة كبيرة من الحَلْيب إلى جزء ونخفقهما معًا جيدًا. ثم دهن مقلاة متوسطة بالزيت ورشها بالدقيق أو صفها بورق برشمان، ثم اسكب ثلاثة أرباع الخليط الأبيض فِيْ المقلاة ثم اسكب خليط الكاكاو بشكل عشوائي فوقها. ثم ننضم إلى الخليطين بمساعدة ملعقة أو سكين، أو نضع القليل من الخليط الأبيض فِيْ الصينية وقليل من الخليط البني فِيْ الأعلى ونكرر العملية حتى تنتهِيْ الكَمْية. ثم نضعها فِيْ الفرن على حرارة 180 درجة مئوية، حتى تنضج وتتخذ لونًا ذهبيًا جميلًا، ثم نخرجها ونتركها تبرد قليلًا، ثم نقدمها بألف فائدة للصحة والعافِيْة.

أسرار نجاح كعكة الرخام

لنتعرف من خلال هذا المقال على بعض النصائح المهمة لنجاح الكيك وهِيْ كالتالي –