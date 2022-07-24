اصنعي بنفسك فِيْ المنزل ايس كريم فواكه صحي خفِيْف ومنعش فِيْ الخلاط

آيس كريم فواكه من أشهر أنواع الآيس كريم أو الجيلاتو التي يقبل الأطفال تناولها بكثرة، وهِيْ حَلْوى باردة على شكل ثلج ناعم وطري، وعادة ما تصنع من الحَلْيب والفواكه الطبيعية، وتستهلك فِيْ جميع أوقات السنة . وبوفرة فِيْ الصيف بسبب الحرارة الشديدة للهُواء لأنها تعطي إحساسًا بالانتعاش، وهِيْ من أجمل الأطعمة التي يمكن تحضيرها بسهُولة فِيْ المنزل لأنها لا تتطلب أي جهد أو وقت للتحضير، و تعتبر مفِيْدة وصحية لأنها مصنوعة من الفواكه الطبيعية بكل الفوائد، وهِيْ من الأطعمة الشعبية خاصة فِيْ فصل الصيف، وهِيْ حَلْوى مجمدة مصنوعة من الحَلْيب، لذا لأي نوع تبحث عنه طريقة عمل بسيطة وصحية آيس كريم فواكه فِيْ المنزل سوف نقدم لك أبسط وأسهل الخطوات من خلال موقعنا الإخباري علمني.

مكونات ايس كريم الفاكهة

يتكون هذا النوع من الآيس كريم من مكونات بسيطة وغير مكلفة وهِيْ كالتالي –

كوب من الفاكهة المجمدة (موز – فراولة – توت) متوفر لديك.

نصف كوب حَلْيب سائل.

كوب زبادي.

ربع كوب عسل.

كيف تستعد

فِيْ الأسطر التالية، سنلتقي بكَمْ خطوات تحضير الآيس كريم بالفواكه فِيْ المنزل خطوة بخطوة ماذا بعد-

أولاً نخرج الخلاط الكهربائي. بعد ذلك نضع الفواكه المجمدة والحَلْيب والزبادي والعسل. ثم تخلط جيدا حتى تمتزج جميع المكونات. ثم صب الخليط فِيْ وعاء آمن للثلاجة بغطاء محكَمْ. ثم نضعه فِيْ الفريزر لمدة لا تقل عن 6 ساعات حتى يتجمد. ثم نخرجها ونقطعها ونضعها فِيْ أكواب صغيرة ونقدمها باردة مع ألف صحة وعافِيْة.

فوائد الحَلْيب للجسم

دعنا نتعرف على بعض فوائده الهامة وهِيْ الآتي

يعمل على تقوية المناعة.

يساعد فِيْ الحفاظ على صحة القلب.

إنه مصدر غني للبروتين عالي الجودة.

إنه ضروري جدًا للعديد من الوَظْائِفْ الحيوية فِيْ جسمك.

يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

يعزز صحة العظام والأسنان لاحتوائه على نسبة عالية جدًا من الكالسيوم.

يساعد على منع زيادة الوزن.

يقلل من مخاطر الاصابة بالسرطان.

غني بالفوسفور والسيلينيوم والمغنيسيوم والزنك والفِيْتامينات الأخرى.

طريقة عمل ايس كريم المانجو

تعرف على أبسط خطوات عمل آيس كريم المانجو وهِيْ كالتالي –

نحرك المانجو فِيْ صينية حتى تصبح ناعمة. ثم نضيف السكر ونبدأ فِيْ التقليب جيداً. نمزج الآيس كريم حتى يصبح كثيفًا وناعمًا ونضعه فِيْ وعاء آخر. يُضاف الآيس كريم إلى مزيج المانجو مع التقليب حتى يصبح المزيج ناعمًا. يُسكب المزيج فِيْ وعاء عميق، ويُغطى بغطاء بلاستيكي، ويُترك فِيْ الثلاجة لمدة ساعة أو ساعتين.

طريقة عمل آيس كريم الفراولة

من هنا سنتعرف على خطوات صنع هذا النوع من الآيس كريم وهِيْ كالتالي –

ضعي شرائح الفراولة المجمدة على الكبة، أضيفِيْ كوبًا من الكريمة المخفوقة، 10 أكواب من السكر البودرة، واخفقيها حتى تصبح كريمية.

ضع الآيس كريم فِيْ أكواب التقديم، ثم احفظه فِيْ الفريزر لحين الاستخدام.

فوائد الحَلْيب للجسم

دعنا نتعرف على بعض فوائده الهامة وهِيْ الآتي