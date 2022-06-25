اصنعي كريم لليدين بالمنزل

اصنعي كريم اليدين في المنزل – جلد اليدين رقيق جدًا وغالبًا ما يعاني من الجفاف خاصة في فصل الشتاء. عالج هذه المشكلة بكريم اليد المصنوع منزليًا والمصنوع من مكونات طبيعية!

كريم اليدين بالصبار

من المعروف أن الصبار معجزة! للشعر أو الجلد، فهو حليف ثمين للترطيب. اكتشف كل فوائده في كريم اليد محلي الصنع.

ما تحتاجه لعمل كريم في المنزل

قنينة صغيرة أو زجاجة أو بلاستيك بسعة 50 مل أو أكثر

ميزان الحرارة.

خلاط يدوي.

زيت اللوز الحلو.

زيت اللافندر الأساسي.

شمع مستحلب (متوفر في الصيدليات).

ماء معدني.

هلام الصبار.

قمع.

كريم اليد محلي الصنع وصفة كريم اليد محلية الصنع

في قدر، 2 ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو و 1 ملعقة صغيرة من الشمع المستحلب على نار خفيفة.

في وعاء آخر، اخلطي 3 ملاعق كبيرة من المياه المعدنية وملعقة صغيرة من جل الصبار.

تخلط كل بئر للحصول على خليط متجانس متجانس.

قس درجة حرارة كلا الخليطين ثم ارفعهما عن النار عندما يصلان إلى 65 درجة.

ثم يجب خلط الاثنين. للقيام بذلك، صب الخليط الأول برفق في الخليط الثاني واخفقه تدريجيًا للحصول على مستحلب. استمر في الخفق حتى تحصل على خليط كثيف.

ثم أضف 8 أو 9 قطرات من زيت اللافندر الأساسي هذا يعطّر الكريم ويحافظ عليه لفترة أطول.

حان الوقت لصب المستحضر في الزجاجة. افعل ذلك بلطف شديد حتى لا تهدر أي منتج، وإلا استخدم قمعًا! أغلق الحاوية وضعها في الثلاجة لمدة 12 ساعة.

ها انت! يمكن الاحتفاظ بكريم اليد المصنوع منزليًا لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر. والعديد من الاختلافات الأخرى ممكنة عن طريق تغيير الزيوت جوز الهند، الجوجوبا …

سيكون لها تأثير مفيد على جلد يديك! استخدمي الكريم عدة مرات في اليوم في الخريف والشتاء خاصة بعد استخدام ماء الصنبور الذي قد يجفف يديك.

في بقية العام، يكفي تطبيق واحد يوميًا للحفاظ على جمال ونعومة اليدين. وستشكرك أظافرك أيضًا!