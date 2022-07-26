اصنع أقوى مضاد حيوي طبيعي على الإطلاق بمكونين طبيعيين

عُرفت خصائص الكركَمْ والعسل منذ آلاف السنين كَمْضاد حيوي قوي يسمى العسل الذهبي فِيْ طب الأيورفِيْدا، عندما يخلط الكركَمْ بالعسل يصبح جرعة طبيعية قيّمة لمحاربة العديد من الأمراض. تعد خصائص الكركَمْ والعسل من أكثر الطرق فعالية لعلاج وتنظيف الرئتين. تظهر العديد من الدراسات أن الكركَمْ له فوائد عديدة للجسم والدماغ. يحتوي الكركَمْ على مركبات بيولوجية وخصائص طبية قوية تستخدم كتوابل ونباتات طبية.

الخصائص العلاجية للكركَمْ

الكركَمْ هُو أحد أفراد عائلة الزنجبيل، موطنه الهند ودول جنوب آسيا الأخرى. ينمو هذا النبات فِيْ المياه الاستوائية الرطبة ويزرع لأغراض الطهِيْ والأغراض الطبية. يستخدم الكركَمْ كَمْقبلات طعام منذ العصور القديمة ويستخدم حاليًا كدواء رسمي فِيْ معظم البلدان. أظهرت الأبحاث التي أجريت على زيت الكركَمْ العطري أنه يحفز إفراز البنكرياس، وله تأثير مفرز الصفراء، ويزيل حصوات المثانة.

الكركَمْين هُو العنصر النشط الأكثر أهمية فِيْ الكركَمْ وله خصائص مضادة للكبد ومضادة للالتهابات ومضادة للسرطان ومضادة للعدوى. مادة أخرى فِيْ الكركَمْ، الأرتيميرانو، لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للإيدز وسم الثعابين وتزيل التأثير السام للعديد من لدغات الثعابين. فِيْ السنوات الأخيرة، ازداد استخدامه فِيْ الطب الغربي والتغذية.

تعد قدرة الكركَمْين على عبور الحاجز الدموي الدماغي أحد العوامل التي دفعت الباحثين إلى التحقيق فِيْ إمكاناته كعامل وقائي للأعصاب للاضطرابات التنكسية العصبية مثل مرض باركنسون ومرض الزهايمر.

تشير خصائص الكركَمْين القوية المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات إلى أنه قد يحسن أيضًا صحة الدماغ بشكل عام. فِيْ حالة مرض الزهايمر، اكتشفت الأبحاث الحديثة التي أجريت على الحشرات مواد أخرى نشطة بيولوجيًا فِيْ الكركَمْ، بالإضافة إلى الكركَمْين، والتي تضيف إلى آثاره الواقية من الأعصاب.

1) ارتجاع المريء

يمكن أن تكون خصائص الكركَمْ والعسل جنبًا إلى جنب مع اتباع نظام غذائي صحي ومنتظم خيارًا جيدًا لعلاج ارتجاع المعدة. كل يوم، امزج ملعقة أو ملعقتين كبيرتين من العسل مع كَمْية صغيرة من الكركَمْ وبدلاً من استخدام المربى، ضع العجينة على الخبز وتناولها كل صباح للحصول على النتائج.

2) بياض الجلد

للحصول على بشرة فاتحة، استخدم هذه الطريقة اخلطي ملعقتين كبيرتين من مسحوق الكركَمْ وملعقتين كبيرتين من العسل واخلطيه جيدًا حتى يصبح معجونًا، ثم ضعي هذا المزيج على بشرتك كل ليلة قبل الذهاب إلى الفراش. جفف وجهك، اغسل وجهك بالماء الدافئ.

3) مزيل المكياج

تم استخدام خليط الكركَمْ والعسل فِيْ السنوات الأخيرة فِيْ مجال المكياج، على سبيل المثال كَمْزيل للمكياج.

4) ترطيب للبشرة

يمكن استخدام الكركَمْ والعسل كَمْرطب جيد لمنع جفاف جلد اليدين والوجه.

5) توهج البشرة

يُعرف الكركَمْ باسم الزعفران الهندي بسبب لونه الأصفر البرتقالي وقد استخدم عبر التاريخ كصبغة منكهة ونسيج. يجلب الكركَمْ خصائص تنقية للبشرة، لكن خلطه بالعسل الطبيعي له تأثير كبير على بشرتك.

قناع العسل والكركَمْ لبشرة متألقة

1/2 ملعقة صغيرة مسحوق كركَمْ

1/2 ملعقة صغيرة خل التفاح

1 ملعقة كبيرة من العسل الخام

نصف ملعقة صغيرة من الحَلْيب أو الزبادي

ضعي القناع على البشرة بعيداً عن العينين. اتركي القناع على وجهك لمدة 15 إلى 20 دقيقة ثم اغسليه بالماء الفاتر.

استخدم هذا الخليط مرتين فِيْ الأسبوع.

6) تقليل آلام المفاصل

يعتقد خبراء الطب التقليدي أن استخدام الكركَمْ والعسل لآلام المفاصل من أفضل التركيبات الطبيعية لتقليل الألم. لما يحتويه من فِيْتامينات وإنزيمات له تأثير كبير فِيْ تقليل الالتهاب ومساعدة المفاصل. معظم مسكنات الألم والمضادات الحيوية ومسكنات الألم الأخرى لها آثار جانبية، لكن الكركَمْ والعسل خياران أفضل من الأدوية الكيماوية لأنهما يتمتعان بقيمة غذائية وعلاجات طبيعية.

كَمْا أن العسل والكركَمْ يقللان من إنتاج الهِيْستامين فِيْ الجسم ويزيدان من مستوى الكورتيزون الطبيعي، وهذا يساعد الجسم على التخلص من الالتهابات دون أي آثار جانبية. الكركَمْين، العنصر النشط فِيْ الكركَمْ، هُو مضاد قوي للالتهابات ومضاد للأكسدة يساعد على تنظيم نسبة السكر فِيْ الدم.

7) الأكزيما

يمكن أن يساعد قناع الكركَمْ والعسل فِيْ تقليل الالتهاب والاحمرار للأشخاص المصابين بالأكزيما. بالطبع ينصح باستشارة الطبيب واستشارة الطبيب قبل استخدام هذا القناع على البشرة الحساسة جدًا أو قبل استخدامه على الأطفال.

8) حب الشباب

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الكركَمْ، 2 ملاعق كبيرة من العسل الطبيعي. اخلطي هذه المكونات جيدًا وضعيها على بشرتك لمدة 15 إلى 20 دقيقة، ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر. يعمل العسل كَمْرطب طبيعي ولا داعي لاستخدام مرطب بعد استخدام هذا الماسك.

استخدم هذا القناع 2-3 مرات فِيْ الأسبوع للحصول على بشرة ناعمة ومتوهجة وخالية من حب الشباب.

9) صحة الشعر

نظرًا لخصائصهما المضادة للالتهابات، فإن الكركَمْ والعسل هما من أصح المحَلْيات الطبيعية لصنع قناع وجه منزلي رائع. إن الجمع بين هذين المكونين مفِيْد جدًا فِيْ التخلص من حب الشباب ومع الاستخدام المستمر يمكن رؤية نتائج مذهلة. كن ملهماً.

10) الوقاية من السرطان

خصائص الكركَمْ والعسل مفِيْدة فِيْ علاج سرطان الثدي وسرطان البروستاتا وسرطان القولون وسرطان الجلد، وتقليل نموها وحتى قدرتها على التسبب فِيْ تدميرها.

11) البرد

اغلي ملعقة صغيرة من مسحوق الكركَمْ وربع ملعقة صغيرة من مسحوق زينيا فِيْ 3 أكواب من الماء، وبعد التصفِيْة اشرب ملعقة صغيرة من مغلي الكركَمْ مع ملعقة صغيرة من العسل 2-3 مرات فِيْ اليوم.

12) علاج السعال

كوب من الحَلْيب الدافئ وملعقة صغيرة من الكركَمْ وملعقة كبيرة من العسل تعمل على تهدئة وتخفِيْف احتقان السعال بشكل لا يصدق. يعمل هذا الإجراء بشكل أفضل على معدة فارغة.

13) الشيخوخة

تعتبر خصائص الكركَمْ والعسل فعالة فِيْ تجديد شباب البشرة وتقليل التجاعيد بسبب احتوائها على مضادات الأكسدة، كَمْا أنها تعمل على تجديد شباب الوجه، وإضافة زيت جوز الهند إلى هذا الماسك يضاعف من خواصه المرطبة.

آثار جانبية

إذا كنت تعاني من مرض المرارة، فقد يتسبب الكركَمْ أيضًا فِيْ تقلص عضلات المرارة. الكركَمْ هُو مميع للدم. تجنبي استخدام هذه الأدوية إذا كنتِ تتناولين أدوية مسيلة للدم مثل الوارفارين أو الأسبرين، أو إذا كنتِ حاملًا أو تخططين للحمل. لا ينصح به للمرضى الذين يعانون من انخفاض السكر فِيْ الدم أو انخفاض ضغط الدم، حيث أن مزيج الكركَمْ والعسل يقلل من كليهما. لذلك، إذا تم استخدامه فِيْ المرضى الذين يعانون من هذه المشاكل المحددة، فقد يؤدي ذلك إلى مشاكل أكثر خطورة.