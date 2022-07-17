اضافة مستفِيْد دولي فِيْ بنك الرَاجحّيْ

مصرف الرَاجحّيْ هُو أحد البنوك المشهُورة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، والمعروف بخدماته العديدة، ومن أهمها إضافة مستفِيْد دولي إلى مصرف الرَاجحّيْ، للاستفادة من المزايا التي يقدمها البنك. لجميع عملائها لضمان الحماية اللازمة لأموال وحسابات العملاء من مختلف البلدان، وسوف نقدم فِيْ محتوى مقال اليوم الخطوات التي ستساعدك فِيْ إضافة مستفِيْدين جدد للبنك.

إضافة مستفِيْد دولي فِيْ مصرف الرَاجحّيْ

بالإضافة إلى الخدمات العديدة التي يقدمها مصرف الرَاجحّيْ بهدف إرضاء العملاء، فقد أتاح خدمة إضافة مستفِيْدين للسماح للعملاء بالتحقق من صحة الحسابات قبل التحويلات البنكية وبالتالي حماية وتأمين جميع حساباتك المصرفِيْة. ، ويتم إضافة المستفِيْد الدولي باتباع الخطوات التالية

يجب الحصول على تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالبنك أو الوصول إليه من خلال الموقع الإلكتروني الرَاجحّيْ مباشر للأفراد البنك عبر الإنترنت.

سيُطلب منك تسجيل الدخول، أدخل تفاصيل حسابك لمواصلة فتح التطبيق.

ستظهر الصفحة الرئيسية، انقر فوق علامة التبويب خدمات النقل.

ستتم إعادة توجيهك إلى صفحة أخرى، وستحتاج إلى النقر فوق المربع الذي يظهر إضافة مستفِيْدين جدد، وحدد نوع المستفِيْد الدولي.

بعد ذلك ستظهر صفحة تحتوي على حقول تتطلب بيانات للمستفِيْد الدولي مثل اسمه وبريده الإلكتروني ورقم حساب المستفِيْد وتصنيفه إن كان شركة أو فردًا.

كَمْا يتطلب منك تحديد الدولة التي ينتمي إليها المستفِيْد والمدينة التي يوجد بها، فعليك التأكد من كتابة البيانات بشكل صحيح، والنقر على مربع حفظ البيانات، حتى تتم إضافة المستفِيْد بنجاح .

سيتلقى المستخدم رسالة على هاتفه تؤكد نجاح عملية إضافة مستفِيْد دولي جديد إلى حسابه.

بعد ذلك يجب على مصرف الرَاجحّيْ التحقق من صحة معلومات الحساب والمستفِيْد لتفعيل خاصية الأمان التي يقدمها لجميع العملاء.

فِيْ نهاية المقال حول إضافة مستفِيْد دولي فِيْ مصرف الرَاجحّيْ عرضنا جميع الخطوات التي أتاحها البنك لعملائه لتسهِيْل عملية إضافة مستفِيْدين جدد خارج المملكة العربية السَعُودِيْة، لذلك يجب أن تطلب الخطوات المذكورة أعلاه لضمان إضافة ناجحة وكذلك حماية حساباتك المصرفِيْة.