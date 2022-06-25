اضرار اليانسون وقت الدورة

أضرار دورة اليانسون – يعتبر اليانسون من أهم الأعشاب العطرية المعمرة المعروفة منذ القدم، ويستخدم في العديد من العلاجات الطبية، حيث كان استخدام بذور اليانسون ولا يزال الأكثر انتشارًا، بينما الجذور والأوراق تستخدم بشكل محدود، وتعود أصول هذا النبات إلى البحر الأبيض المتوسط ​​والشرق. كان وجودها مشهورًا بين قدماء المصريين في حضارة النيل، وفي هذا المقال سنتعرف على أضرار اليانسون أثناء الدورة.

تلف اليانسون خلال الفترة

على الرغم من أن تناوله يخفف من آلام الدورة الشهرية عند معظم النساء، إلا أن اليانسون يمكن أن يسبب ضررًا لبعض النساء أثناء الدورة الشهرية، ويعتمد ذلك على طبيعة جسم المرأة، حيث أن له تأثيرًا مشابهًا لليانسون. اهم اضرار تناول اليانسون خلال الدورة الشهرية

زيادة تدفق الدم في الدورة الشهرية.

زيادة إفراز العرق.

الحموضة المعوية أو الحموضة المعوية.

انتفاخ؛

اشعر بالتعب

لتجنب هذه الأعراض، لا ينبغي تناول اليانسون أثناء الدورة الشهرية ويجب أن تكفي كمية صغيرة منه.

اضرار اليانسون اثناء الدورة اعراض جانبية لاستخدام اليانسون

اليانسون غذاء آمن، لكن يجب الانتباه إلى الأمور التالية عند تناوله