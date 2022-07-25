اضمني نجاح الكيك وانسي الكيك الهابط وفشل إعداده بمكون مش هِيْخطر على بالك

غالبًا ما تعاني ربة المنزل من سقوط الكعكة فِيْ الفرن وعدم نجاحها، على الرغم من اتباع الخطوات الصحيحة والالتزام بالمكونات الصحيحة ؛ هذا يرجع إلى العديد من العوامل. لذلك، فِيْ هذه المقالة، سنتعرف على عنصر خطير موجود فِيْ كل منزل يمكنك إضافته إلى الكعكة لضمان كعكة هشة وناجحة.

ملعقة كبيرة من الخل تضمن نجاح الكيك

لا يوجد منزل بدون الخل الأبيض، والذي له استخدامات عديدة فِيْ المطبخ، أهمها غسل الفواكه والخضروات، وإزالة الدهُون، ونقع الطيور لإزالة رائحة الزفِيْر، وغيرها.

من الأسرار التي لا يعرفها الجميع أن الخل له فائدة أخرى، فهُو مادة تربوية تساعد على ارتفاع الكيك فِيْ الفرن ونجاحه ؛ للحصول على كعكة قطنية مقرمشة، أضيفِيْ ملعقة صغيرة إلى مكونات الكيك.

أسباب فشل وهبوط الكعكة

تتساقط الكعكة لأسباب عديدة أهمها ما يلي

استخدام كَمْيات خاطئة من مكونات الكيك.

عدم تسخين الفرن جيداً قبل إدخال الكيك.

استخدام مسحوق الخبز منتهِيْ الصلاحية.

لا تخفق المكونات بالقدر الكافِيْ حتى تمتزج تمامًا وتختفِيْ كتل الطحين فِيْ العجين.

اختر صينية لا يتناسب حجمها مع كَمْيات الكيك المستخدمة.

خفض درجة حرارة الفرن إلى أقل من 150 درجة.

افتح باب الفرن أثناء تسوية الكيك وقبل الطهِيْ.

استخدام الدقيق غير مناسب لعمل الكيك.

مكونات ناجحة للكعك الهش

يمكنك عمل كعكة ناجحة بالمكونات التالية

3 أكواب من دقيق الكيك أو لجميع الأغراض

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

كوب سكر ناعم.

4 بيضات كبيرة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف كوب زيت نباتي أو زبدة.

كوب زبادي.

نصف كوب حَلْيب.

قليل من الملح.

ملعقة صغيرة خل أبيض.

كيف تصنع كعكة ناجحة

يمكنك استخدام المكونات المذكورة أعلاه لعمل كعكة قطنية طويلة باتباع الخطوات التالية