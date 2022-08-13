احدث اطلالة لايتن عامر بعد طلاقها بعد زواج دام 7سنوات بالفيديو، في الآونة الأخيرة انتشرت بعض الصور الخاصة بالفنانة ايتن عامر مع زوجها عبر منصات التواصل والجدير بالذكر ان ايتن عامر انفصلت عن زوجها بعد سبعة سنوات، من زواجها، حيث أن الطلاق تم بينهم بهدوء تام بدون أي جدل بين الطرفين، مع احترامها لأبنائها وزوجها بعد الانفصال ، حيث زادت عمليات البحث بفيديو احدث اطلالة ايتن عامر بعد طلاقها

من هي ايتن عامر ويكيبيديا

تعد ايتن عامر من الشخصيات البارزة والمعروفة في الساحة المصرية ، وهي شخصية مصرية، من مواليد 1986، و اسمها الحقيقي سمر أحمد عبد الغفار، عاشت ايتن عامر مع عائلة فنية، وهي أخت الفنانة الكبيرة وفاء عامر، شاركت الفنانة ايتن العديد من الأعمال الفنية الرائعة والتي حققت صدى واسع وكبير في الساحة الفنية، والجدير بالذكر أن زوج أيتن عامر مدير التصوير محمد عز العرب، وأنجبت منه طفلا أيتن ويوسف.

سبب إنفصال ايتن عامر

انفصلت الفنانة ايتن عامر عن زواجها بعد سبع سنوات من الزواج، وحسب ما بينت المصادر بان سبب انفصال ايتن عامر عائلة الفنانة حيث تفاجئ الجمهور من انفصال الفنانة أيتن والتي تعد من الشخصيات الكبيرة في الوسط الفني، والتي كانت تحرص دائما على ابراز صورة حسنة عن حبها لزوجها، ويرجع السبب الرسمي للانفصال هي خلافات عائلية وقعت بين الاثنين ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل، كما ظهرت ايتن باحدث اطلالة لها بعد طلاقها من زوجها بعد سبع سنوات.

فيديو احدث اطلالة لايتن عامر بعد طلاقها

كشفت الفنانة ايتن عامر بعض أسرار حياتها الزوجية بعد استضافتها في برنامج سهرانين، وقد ظهر طليق الفنانة ايتن أحدث ظهور له أثناء التصوير، لأحد الأفلام في تركيا،وقالت أيتين

«كنت وردة مفتحة قبل الجواز، أقوم من النوم براحتي أطبخ براحتي، أعمل أي نوع أكل، محدش يطلب مني نوع معين، إنما عز جوزي كل يوم إجازة من الشغل لازم ياكل في البيت، أنا بقى عندي شغل أو غسيل هو ملوش دعوة، وممكن أقعد 4 ساعات أعمله طبخة».

خرجت الفنانة ايتن عامر في احدث اطلالة لايتن عامر بعد طلاقها لها قبل أيام بعد طلاقها من زوجها بعد سبع سنوات من زواجها بسبب خلافات عائلية بينهم، حيث تفاعل الكثير مع الاطلالة الجديدة حيث خطفت الكثير من الأنظار بسبب فقدان وزنها بشكل كبير.