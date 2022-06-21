اطلب وموافقة فورية تمويل 500 الف ريال من الشركة السعودية للتمويل وكيفية التقديم

يبحث العديد من المستفيدين والأشخاص الأكثر احتياجًا للتمويل السريع وفق إجراءات سهلة ، حيث تقدم الشركة السعودية للتمويل قرضًا يصل إلى 500 ألف ريال وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية وبشروط ميسرة. حيث تعتبر الشركة من اهم الشركات التي تقدم التمويل المتنوع للمواطنين ، وتسمح للأفراد والشركات بالتمويل في وقت واحد ، كما يمكن التواصل الكترونيا مع شركة التمويل الشخصي للتقدم لها ، ولكن قبل القيام بذلك ، عليك يجب قراءة الشروط وإعداد المستندات المطلوبة للتمويل النقدي الفوري.

شروط ومزايا طلب التمويل الشخصي للأفراد من الشركة السعودية للتمويل:

من أهم الشروط والمزايا أن هناك إمكانية الحصول على تمويل بحد أقصى 500 ألف ريال ولا يزيد عن ذلك ، ويشترط وجود ضامن.

في حال طلبكم تمويل لا يتجاوز 100 ألف ريال فلا حاجة لكفيل وبلا ضامن.

يجب أن تسدد التمويل مبكرًا إذا أمكنك ذلك.

من الضروري أن تكون أحكام التمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية دون الحاجة إلى تحويل المعاش.

التمويل بدون تحويل الراتب.

تمويل بهامش ربح تنافسي راجع معدل الربح السنوي.

تمويل بنسبة خصم تصل إلى 60٪.

من أهم مزاياها إمكانية السداد المبكر للتمويل في أي وقت.

أوراق ووثائق الحصول على تمويل شخصي من الشركة السعودية:

يشترط تقديم تعريف للراتب ، وملء واستيفاء طلب التمويل.

ضرورة تقديم وإحضار كشف حساب صادر عن البنك بقيمة الرصيد خلال الأشهر الثلاثة الماضية على أن يكون مختوماً من جهة العمل ويثبت وجود تحويل الرواتب.

التأكد من إدخال البيانات إلكترونيًا في نموذج طلب تمويل الشركة بشكل صحيح دون أي خطأ

كيفية التقديم على التمويل الشخصي من خلال الشركة السعودية: