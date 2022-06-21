 التخطي إلى المحتوى

اطلب وموافقة فورية تمويل 500 الف ريال من الشركة السعودية للتمويل وكيفية التقديم

كتب العرب اليومفي آخر تحديث

يبحث العديد من المستفيدين والأشخاص الأكثر احتياجًا للتمويل السريع وفق إجراءات سهلة ، حيث تقدم الشركة السعودية للتمويل قرضًا يصل إلى 500 ألف ريال وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية وبشروط ميسرة. حيث تعتبر الشركة من اهم الشركات التي تقدم التمويل المتنوع للمواطنين ، وتسمح للأفراد والشركات بالتمويل في وقت واحد ، كما يمكن التواصل الكترونيا مع شركة التمويل الشخصي للتقدم لها ، ولكن قبل القيام بذلك ، عليك يجب قراءة الشروط وإعداد المستندات المطلوبة للتمويل النقدي الفوري.

تمويل شخصي
شروط ومزايا طلب التمويل الشخصي للأفراد من الشركة السعودية للتمويل

شروط ومزايا طلب التمويل الشخصي للأفراد من الشركة السعودية للتمويل:

  • من أهم الشروط والمزايا أن هناك إمكانية الحصول على تمويل بحد أقصى 500 ألف ريال ولا يزيد عن ذلك ، ويشترط وجود ضامن.
  • في حال طلبكم تمويل لا يتجاوز 100 ألف ريال فلا حاجة لكفيل وبلا ضامن.
  • يجب أن تسدد التمويل مبكرًا إذا أمكنك ذلك.
  • من الضروري أن تكون أحكام التمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية دون الحاجة إلى تحويل المعاش.
  • التمويل بدون تحويل الراتب.
  • تمويل بهامش ربح تنافسي راجع معدل الربح السنوي.
  • تمويل بنسبة خصم تصل إلى 60٪.
  • من أهم مزاياها إمكانية السداد المبكر للتمويل في أي وقت.

أوراق ووثائق الحصول على تمويل شخصي من الشركة السعودية:

  • يشترط تقديم تعريف للراتب ، وملء واستيفاء طلب التمويل.
  • ضرورة تقديم وإحضار كشف حساب صادر عن البنك بقيمة الرصيد خلال الأشهر الثلاثة الماضية على أن يكون مختوماً من جهة العمل ويثبت وجود تحويل الرواتب.
  • التأكد من إدخال البيانات إلكترونيًا في نموذج طلب تمويل الشركة بشكل صحيح دون أي خطأ

كيفية التقديم على التمويل الشخصي من خلال الشركة السعودية:

  • أدخل على رابط موقع الشركة السعودية.
  • يختار المستفيد أحد منتجات التمويل.
  • بعد ذلك ، يتم اختيار التمويل الشخصي.
  • تأكد من قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها.
  • انقر على أيقونة طلب التمويل.
  • تأكد من إدخال جميع المعلومات الواردة في نموذج الطلب بشكل صحيح.
  • ثم تقوم بإضافة المعلومات والبيانات المالية الكاملة لعميل الشركة.
  • ثم تقوم بملء واكتب جميع الحقول الفارغة بالبيانات.
  • انتظر حتى تتم مراجعة جميع البيانات ويتم إرسال رد إليك بالموافقة أو الرفض بناءً على المعلومات المقدمة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.