اعتدال وتليجرام يزيلا 1,203,966 محتوى متطرفاً في 35 يوماً

استمرارًا لتعزيز التعاون المشترك بين المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) و Telegram في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، تمت إزالة أكثر من 1،203،966 محتوى متطرفًا على المنصة خلال الفترة من 8 يونيو إلى 12 يوليو. . 2022 م، وبذلك يصل العدد الإجمالي للمحتوى المتطرف الذي تم تنزيله إلى 1،876،938 محتوى تمت إزالته منذ بدء التعاون المشترك في فبراير 2022.

جهود مشتركة

يواصل فريق من (اعتدال) و (Telegram) جهودهم المشتركة للتعاون والتنسيق وفقًا لشروط وأحكام المنصة، لإزالة المنتجات المتطرفة المنشورة باللغة العربية، بما في ذلك ملفات الوسائط المتعددة بتنسيقات مختلفة (PDF) ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية. سياق التعاون لحماية مستخدمي المنصة من مخاطرها وآثارها الأيديولوجية، ومحاولات استغلال المنصة في تجارة تلك المنتجات.

يشار إلى أن المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) و (تلغرام) كانا قد أعلنا في 21 فبراير الجاري عن اتفاق لتحسين التعاون المشترك وتوسيع التنسيق بينهما في مجال منع ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف (PCVE).