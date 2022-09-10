“اعتذار ومباركة”.. ماذا قال النجعي بعد فوز النصر أمام ضمك

علق سامي النجعي، أول لاعب فِيْ فريق النصر لكرة القدم، على فوز فريقه على داماك، ضمن مباريات الدور الثالث من دوري روشان السعودي، للموسم الرياضي 2022-2023.

نجح الفريق الكروي الأول لنادي النصر فِيْ تحقيق فوز صعب، على حساب ضيفه ضمك (2-1) فِيْ مباراة جمعتهما، ظهر اليوم السبت، على ملعب مرسول بارك، فِيْ. الجولة الثالثة من الدوري السعودي “روشن”.

نجح سامي الناجي فِيْ تسجيل الهدف الأول للنصر فِيْ المباراة، فِيْ الدقيقة 37، بعد مراوغة رائعة أمام مدافع داماك على خط المرمى، ووضع الكرة تحت أقدام حارس مرمى داماك مصطفى. زغبة.

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– أول تعليق لسامي النجعي بعد فوز النصر على داماك

وقال النجعي فِيْ تصريحات متلفزة “أهنئ الجماهِيْر اليوم، لقد وضعَنّْا 3 نقاط مهمة. خطأ مقابل تعاون، أنا لاعب محترف ومن الطبيعي أن أرتكب أخطاء، والشخص المناسب هُو الشخص المناسب”. ” أنه تعلم من خطئه، وأردت أن أعتذر للجماهِيْر بهذه الطريقة التي احتفلت بها اليوم “.

وأضاف “أشكر اللاعبين والجهاز الفني الذين ساعدوني فِيْ التغلب على هذه الضغوط”.

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