اعترافات قاتل نيرة أشرف طالبة المنصورة أمام النيابة

اهتم الرأي العام المصري بسماع اعترافات قاتل نيرة أشرف ، طالبة في المنصورة ، قتلتها لأنها رفضت الزواج منه منتصف النهار ، على مرأى من الجميع ، وفي منطقة حيوية مزدحمة. المارة من الطلاب والمقيمين.

حملت اعترافات قاتل نيرة أشرف عبارات استفزازية جعلت المستمعين يشعرون بمزيد من الغضب تجاهه وتطالب بالانتقام من المتهم محمد عادل الطالب بكلية الآداب بجامعة المنصورة زميل ضحيته ، تعيش في نفس المدينة والمحافظة التي كانت تعيش فيها في المحلة الكبرى ، الغربية.

اعترافات قاتل نيرة اشرف

وتم الكشف عن جزء من اعترافات قاتل نيرة أشرف ، والتي تبين أنه حاول طعن نفسه بالسكين التي قتلت زميله ، حيث قال إنه كان ينوي قتلها منذ رمضان الماضي ، وأنه قام بذلك. علاقة عاطفية معها حاولت إنهاءها بعد أن اشتهرت وكثيرون يتابعونها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن عملت كعارضة أزياء.

نفت أسرة طالبة المنصورة ما ورد في اعترافات قاتلة نيرة أشرف سالفة الذكر ، مؤكدة أن ابنته التقت به من الجامعة كزميلة في الصف ولم تتطور علاقتهما إلى هذا الحد.

ومن اعترافات قاتل نيرة أشرف أنه أخذ سكينًا من منزله لتنفيذ جريمته وطاردها ، وهو ينتظر أمام الجامعة ، وبمجرد أن رأى وجودها في حافلة نقل عام ، ذهب إليها وطعنها عدة مرات.

ومن اعترافات قاتل نيرة أشرف أنه حاول مرارًا أن يتواصل مع ضحيته ، لكنها رفضته لمدة عام ونصف ، وحظرته على فيسبوك وجعلت منشوراتها متاحة لأصدقائها فقط.

ولا تزال التحقيقات جارية مع قاتل نيرة اشرف والنيابة تستمع لاعترافاته وشهادة شهود العيان.