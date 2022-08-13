اعترافات مصورة لخلية حوثية بتهريب الأسلحة بإشراف الحرس الثوري

نشر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني اعترافات خلية حوثية استولت عليها القوات المشتركة على الساحل الغربي.

1- اعترافات خلية حوثية استولت عليها القوات المشتركة على الساحل الغربي بتهريب أسلحة من ميناء بندر عباس الإيراني إلى موانئ الحديدة بإشراف الحرس الثوري، مؤكدة استمرار توريد أسلحة من طهران للمليشيات. في تحد صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالأزمة اليمنية. pic.twitter.com/OGsST2avo5

– معمر الإرياني (ERYANIM) 13 أغسطس 2022

رقابة الحرس الثوري

وأوضح الإيراني، عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن الخلية متهمة بتهريب أسلحة من ميناء بندر عباس الإيراني إلى موانئ الحديدة بإشراف الحرس الثوري.

وأشار إلى أن ذلك يؤكد استمرار طهران في تزويد المليشيات بالسلاح في تحد صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالأزمة اليمنية.