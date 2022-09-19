“اعتزال الخالدي”.. تعرف على أسعار تذاكر مباراة الهلال والقادسية

يستعد الفريق الكروي الأول لنادي الهلال لمواجهة القادسية الكويتي فِيْ مباراة ودية بين الفريقين على استاد جابر الدولي الأحد المقبل.

وتقام مباراة الهلال والقادسية الكويتي الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة فِيْ مهرجان اعتزال الحارس الكبير نواف الخالدي.

3 مفاجآت .. الهلال يرد على مسيرة البليحي للفوز عام 2023

تقرر طرح تذاكر مباراة الكويت الهلال والقادسية، والتي كانت أسعارها بالدينار الكويتي، وما يعادلهما بالريال السعودي، وذلك على النحو التالي

مقاعد الهلال العامة 3 دينار كويتي (36 ريال).

مقاعد عامة فِيْ القادسية 3 دنانير كويتية

المقاعد الذهبية 10 دينار كويتي (122 ريال).

مقاعد كبار الشخصيات 30 دينار كويتي (36 ريال).

الكبائن 100 دينار كويتي (1،216 ريال).

وشهدت مباراة الهلال والقادسية غياب العديد من لاعبي الأزرق. حيث تغيب الثمانية “محمد العويس، ياسر الشهراني، علي البلحي، محمد كانو، سعود عبد الحميد، سالم الدوسري، سلمان الفرج، ناصر الدوسري” للانضمام إلَّى معسكر أول منتخب سعودي فِيْ مدينة أليكانتي الإسبانية استعدادًا لكأس العالم 2022، وثنائي المنتخب الأولمبي “محمد القحطاني وناصر الههُود والبيروفِيْ أندريه كاريلو، الذين انضموا إلَّى معسكر منتخب بيرو خلال فترة العطلة الدولية.

قبل الشوط الأول، واصل الهلال الرقم القياسي الكامل فِيْ مسابقة دوري روشان السعودي، محققا 12 نقطة فِيْ 4 مباريات، بعد فوزه على الخليج (2-0)، الفِيْحاء (2-0)، الفاتح (1-0).، والوحدة (3-0) ليحتل المركز الثاني فِيْ الترتيب بفارق أهداف عَنّْ المتصدر الشباب.

تابعوا نتائج المباريات لحظة بلحظة مع السعودية الرياضية