اعتزال بيتي فِيْ النصر.. الكشف عَنّْ نتيجة “فحوصات القلب”

كشف نادي النصر عَنّْ نتائج الفحوصات على “قلب” النجم الأرجنتيني بيتي مارتينيز صانع ألعاب فريق كرة القدم الأول.

بيتي تغيب عَنّْ الفريق الكروي الأول لنادي النصر حاليا .. وسط أنباء إصابته فِيْ القلب.

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حسم الخلاف سواء أصيب فِيْ القلب أم لا. وخضع النجم الأرجنتيني لفحوصات مكثفة خلال الساعات الماضية.

حَقيْقَة أن بيتي مارتينيز أصيبت

وفِيْ هذا السياق أعلنت صحيفة “الرياضية” أن قلب بيتي مارتينيز بخير. وحتى لا تنسحب، كَمْا ورد فِيْ وسائل الإعلام.

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وكشفت اليوميات أن الطبيب أعطى بيتي دواء خاصا لمرض التهاب التامور. هذه لمدة 14 يومًا.

وأشار إلَّى أنه بعد 14 يومًا سيخضع النجم الأرجنتيني لاختبارات جديدة ؛ تحديد مَوعِد لعودته لتدريبات الفريق الأول بشكل رسمي.