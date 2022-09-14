اعتزال دولي.. المعيوف يصدم المنتخب السعودي بـ”مرض خطير فِيْ 2022″

انسحب الحارس عبدالله المعيوف من اللعب مع منتخب المملكة العربية السعودية لكرة القدم، على المستوى الدولي، بسبب المرض الخطير الذي أصابه عام 2022، وهُو ما أكدته آخر التطورات الصحفِيْة التي وردت مساء الثلاثاء.

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حارس المرمى عبد الله المعيوف (35 عاما)، الذي أثار اسمه جدلا كبيرا فِيْ الشارع الرياضي السعودي، نظرا للمطالب الهائلة، بالعودة إلَّى فريقنا الأخضر قبل مونديال قطر 2022، وهُو ما يرفضه المدرب الفرنسي إيرفِيْه رينار بشكل قاطع، على حد قوله. ووصف نجم الهلال بأنه “الزوجة المخلوعة”.

اعتزال دولي .. المعيوف يفاجئ المنتخب السعودي بـ “مرض خطير فِيْ 2022”.

وأشارت الصحفِيْة منار شاهِيْن، عبر موقع Sports 24، إلَّى أن الشارع الرياضي يجب أن يعرف السبب الحقيقي الذي دفع الحارس عبد الله المعيوف للاعتزال كرة القدم الدولية مع المنتخب السعودي عام 2022.

وأوضح أن ما لا يعلمه أحد هُو أن الحارس عبدالله المعيوف عانى فِيْ 2022، قبل مونديال روسيا، من مرض خطير، وهُو نشاط فِيْ الغدة الدرقية، مما جعله يكتسب وزنا، بشكل سيئ، منذ لو كان. كان من الصعب البقاء متحفظًا وبسبب خفة حركته وقدراته فضل الابتعاد عَنّْ المنتخب السعودي.

وأكد أن عبدالله المعيوف أراد إخفاء مرضه دون علم المجتمع الرياضي السعودي.

وأكد أن المعيوف بعد عامين فقط من مرضه، أي فِيْ عام 2022، شفِيْ تماما، حيث أصبح كَمْا يظهر فِيْ مباريات الهلال رشيقا مع ردود مفاجئة ردا على ذلك، على حد وصفه، موضحا من يستحق. بالعودة إلَّى المنتخب السعودي أو على الأقل الاعتراف به، أكثر من التصريحات المرفوضة التي أدلى بها هِيْرفِيْ رينارد.